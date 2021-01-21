Павелко рассказал, как будут поощрять клубы, которые стараются играть в честный футбол

Руководитель УАФ Андрей Павелко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал вручение "Десне", "Авангарду" и "Кристаллу" наград Fair play.

"Теперь у нас будет очень хорошая традиция, потому что важно отмечать те клубы, которые стараются играть в честный футбол, получают меньше дисциплинарных санкций.

И мы бы хотели также, чтобы об этих клубах знали, что у них в приоритете честная игра. Здорово, что у в каждой лиге есть такая команда и они получили свои призы", - сказал Андрей Павелко.