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Павелко рассказал, как будут поощрять клубы, которые стараются играть в честный футбол
Президент УАФ о награде Fair play
Руководитель УАФ Андрей Павелко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал вручение "Десне", "Авангарду" и "Кристаллу" наград Fair play.
"Теперь у нас будет очень хорошая традиция, потому что важно отмечать те клубы, которые стараются играть в честный футбол, получают меньше дисциплинарных санкций.
И мы бы хотели также, чтобы об этих клубах знали, что у них в приоритете честная игра. Здорово, что у в каждой лиге есть такая команда и они получили свои призы", - сказал Андрей Павелко.
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Источник:ТК Футбол
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21.01.2021 в 14:04
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