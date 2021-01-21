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Павелко рассказал, как будут поощрять клубы, которые стараются играть в честный футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ о награде Fair play

Павелко рассказал, как будут поощрять клубы, которые стараются играть в честный футбол
Новина українською

Руководитель УАФ Андрей Павелко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал вручение "Десне", "Авангарду" и "Кристаллу" наград Fair play.

"Теперь у нас будет очень хорошая традиция, потому что важно отмечать те клубы, которые стараются играть в честный футбол, получают меньше дисциплинарных санкций.

И мы бы хотели также, чтобы об этих клубах знали, что у них в приоритете честная игра. Здорово, что у в каждой лиге есть такая команда и они получили свои призы", - сказал Андрей Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.01.2021 в 14:04
если один клуб УПЛ арендует у другого клуба УПЛ более 10 футболистов - это честный футбол или где ...
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