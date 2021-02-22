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Национальная сборная Украины

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Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Вызова в сборную Украины парень пока что не дождался

Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии

ffu.ua

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Ворскле", принял решение в дальнейшем играть за сборную Грузии.

"Не очень хорошая новость для украинского футбола. Георгий Цитаишвили принял решение в дальнейшем получать грузинское спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии. Такая вот позиция футболиста.

Несколько месяцев назад у Цитаишвили умер дедушка, которого он очень любил. Когда динамовец приехал на похороны дедушки, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы Цитаишвили выступал за сборную Грузии. И сейчас Георгий Цитаишвили готовится выступать за сборную Грузии.

Еще одна подобная ситуация с талантливым нападающим Эриком Шурановым, которого считают одним из самых перспективных в Германии. Ему предлагают сменить спортивное гражданство, чтобы в будущем выступать за Бундестим. Пока не ясно, какой он сделает выбор, но такая вот возможность у него есть", - сказал Цыганык.

Напомним, что 20-летний Цитаишвили был заигран почти за все сборные Украины, начиная с U-17 и заканчивая молодёжной командой U-21, однако в национальную сборную страны не вызывался. В составе сборной Украины U-20 в 2019 году хавбек стал чемпионмо мира.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Георгий Цитаишвили Эрик Шуранов
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Источник:
football hub

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Комментарии (26)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.02.2021 в 20:04
Нужно было заиграть за сборную в это вонючей Лиги Нации,а теперь просрали пацана,а вдруг он уедет теперь в Европе и станет новым Ярмоленко,идиотская федерация! Зинченко главное успели заиграть,нужно всех молодых из-за границы заигрывать в лиге наций!!!!
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0
-3
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 20:10
Другие страны так и делают
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0
-3
Камонплей
22.02.2021 в 20:04
Ну і добре, успіху Сакартвело.
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+1
-1
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Американец 2000
22.02.2021 в 19:57
Он и в основу Динамо никак не мог пройти - какая там сборная ??? В Динамо ассы техники и скорости Гармаши и Беседины разные не давали ему пути ! Ну а в сборной вообще действуют ассы дриблинга с одним финтом Ярмоленки и им подобные !
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+3
-3
avatar
Wreck (Киев)
22.02.2021 в 19:55
Надо было его раньше вызвать и заиграть, зеваки, упустили такого футболиста.
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0
-3
Shtaket (Poltava)
22.02.2021 в 19:50
Это его право ! Грузия шикарная страна , удачи Грузии и Цитаишвили !!!
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+2
-4
янковский ян (Запорожье)
22.02.2021 в 19:39
У каждого должен быть свой выбор.
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+3
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
22.02.2021 в 19:37
Ярмола вже на спаді. . Циганков любить травмуватись. Тому можна було і почекати якийсь 1-2 роки. Звісно якщо хоче боротись за звання найкращого а не просто бути добротним гравцем.
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+1
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
22.02.2021 в 19:15
Можна побажати лише успіху!
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+6
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:16
Побажай себе розуму
Ответить
0
-11
avatar
kotigorok (Чернігів)
22.02.2021 в 19:22
Тебе?)
+4
-1
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:07
Хорошая новость, если правда, конечно. Минус одно г из сборной!
Ответить
+3
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:03
Этот Циганык - полный бред раздувает, боится чтобы о нем не забыли и несёт фигню всякую......
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+6
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:01
Пусть где хочет, там и играет. Можно подумать его очень хотят в нашей сборной. Бредняк полный.
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+5
-5
Artemanat (Кривой Рог)
22.02.2021 в 20:06
А Зинченко с Уфы сильно хотели? А вон как судьба сложилась теперь,а может Цитаишвили будет как Санчо
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 20:09
Хз.... но уже вариантов нет!
0
-2
download1 (huyersk)
22.02.2021 в 18:54
Ну якщо дійсно бажав би грати за СбУ, то дочекався би. Хочешь грати за історичну батьківщину, то грай за неї. До чого ці образи ?
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+4
-5
Ten0N (Leopolis)
22.02.2021 в 19:14
Які образи ти хоч читав статтю, чи тільки заголовок?
Ответить
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 18:52
Тогда пусть остаётся в Ворскле... Следующий клуб- Дила Гори...
Ответить
+6
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:00
Больнушка
Ответить
+3
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 19:01
Пташка- їпанушка...
+4
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:04
Пташка - умничка, а ты - бананолюб))))
Ответить
+2
-5
avatar
kotigorok (Чернігів)
22.02.2021 в 19:23
Пора тебе вже ощіпати - і в кип'яток.
+3
-1
MaximSK (Киев)
22.02.2021 в 18:48
Пусть играет в сборной Грузии, его право, пока он не показал себя во взрослом футболе. В будущем может стать сильным игроком.
Ответить
+3
-4
sergkir
22.02.2021 в 18:49
Это его личное дело!
Ответить
+6
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
22.02.2021 в 19:23
Логічно...
+2
-1


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