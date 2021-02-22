Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что хавбек " Динамо " Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Ворскле", принял решение в дальнейшем играть за сборную Грузии.

"Не очень хорошая новость для украинского футбола. Георгий Цитаишвили принял решение в дальнейшем получать грузинское спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии. Такая вот позиция футболиста.

Несколько месяцев назад у Цитаишвили умер дедушка, которого он очень любил. Когда динамовец приехал на похороны дедушки, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы Цитаишвили выступал за сборную Грузии. И сейчас Георгий Цитаишвили готовится выступать за сборную Грузии.

Еще одна подобная ситуация с талантливым нападающим Эриком Шурановым, которого считают одним из самых перспективных в Германии. Ему предлагают сменить спортивное гражданство, чтобы в будущем выступать за Бундестим. Пока не ясно, какой он сделает выбор, но такая вот возможность у него есть", - сказал Цыганык.