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Цыганык: Цитаишвили принял решение играть за сборную Грузии
Вызова в сборную Украины парень пока что не дождался
ffu.ua
Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что хавбек "
"Не очень хорошая новость для украинского футбола. Георгий Цитаишвили принял решение в дальнейшем получать грузинское спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии. Такая вот позиция футболиста.
Несколько месяцев назад у Цитаишвили умер дедушка, которого он очень любил. Когда динамовец приехал на похороны дедушки, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы Цитаишвили выступал за сборную Грузии. И сейчас Георгий Цитаишвили готовится выступать за сборную Грузии.
Еще одна подобная ситуация с талантливым нападающим Эриком Шурановым, которого считают одним из самых перспективных в Германии. Ему предлагают сменить спортивное гражданство, чтобы в будущем выступать за Бундестим. Пока не ясно, какой он сделает выбор, но такая вот возможность у него есть", - сказал Цыганык.
Напомним, что 20-летний Цитаишвили был заигран почти за все сборные Украины, начиная с U-17 и заканчивая молодёжной командой U-21, однако в
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