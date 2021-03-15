Глывинский опроверг информацию о переносе матчей сборной из Львова

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал возможность переноса игр национальной команды из Львова в Харьков.

- Такой информации у нас нет. То, что пишут, я видел. Но это, пожалуй, не более, чем слухи. Национальная команда готовится, как и было запланировано. Сбор начнется в Киеве, а потом будет период во Львове. Так что игры запланированы во Львове.

Никакой информации о переносе нет. И о том, что меняется место проведения игр с Финляндией и Казахстаном.

- Если во Львовской области будет введена "красная зона" карантина, значит ли это, что матчи пройдут без зрителей?

- Я не знаю, это не в моей компетенции принимать такое решение, - сказал Глывинский.