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Глывинский опроверг информацию о переносе матчей сборной из Львова
Информации об изменении место проведения игр не было
Фото: КП Спорт /Автор –Павел Дацковский
Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал возможность переноса игр национальной команды из Львова в Харьков.
- Такой информации у нас нет. То, что пишут, я видел. Но это, пожалуй, не более, чем слухи. Национальная команда готовится, как и было запланировано. Сбор начнется в Киеве, а потом будет период во Львове. Так что игры запланированы во Львове.
Никакой информации о переносе нет. И о том, что меняется место проведения игр с Финляндией и Казахстаном.
- Если во Львовской области будет введена "красная зона" карантина, значит ли это, что матчи пройдут без зрителей?
- Я не знаю, это не в моей компетенции принимать такое решение, - сказал Глывинский.
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