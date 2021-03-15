  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Глывинский опроверг информацию о переносе матчей сборной из Львова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глывинский опроверг информацию о переносе матчей сборной из Львова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Информации об изменении место проведения игр не было

Глывинский опроверг информацию о переносе матчей сборной из Львова

Фото: КП Спорт /Автор –Павел Дацковский

Новина українською

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал возможность переноса игр национальной команды из Львова в Харьков.

- Такой информации у нас нет. То, что пишут, я видел. Но это, пожалуй, не более, чем слухи. Национальная команда готовится, как и было запланировано. Сбор начнется в Киеве, а потом будет период во Львове. Так что игры запланированы во Львове.

Никакой информации о переносе нет. И о том, что меняется место проведения игр с Финляндией и Казахстаном.

- Если во Львовской области будет введена "красная зона" карантина, значит ли это, что матчи пройдут без зрителей?

- Я не знаю, это не в моей компетенции принимать такое решение, - сказал Глывинский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Александр Глывинский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DEPO

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...