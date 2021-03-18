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Казахстан назвал состав на Францию и Украину

Национальная сборная Украины
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Казахстан назвал состав на Францию и Украину

Федерация футбола Казахстана

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов определился со списком игроков, вызванных на ближайшие матчи команды.

Всего в списке тренера 30 футболистов.

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Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабасы), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Олжас Керимжанов (Туран), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори, Армения), Дмитрий Шомко (Ротор, Россия), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы).

Полузащитники: Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе).

Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий).

Напомним, что сборная Казахстана 28 марта в рамках отбора ЧМ-2022 примет Францию, а уже через три дня команда приедет в Киев, где сыграет на НСК "Олимпийский".

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В статье: Украина Казахстан
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