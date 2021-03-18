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УАФ не планирует переносить матчи сборной из Киева и ждет улучшения эпидемиологической ситуации
Матчи пройдут в Киеве, зрители остаются под вопросом
В Украинской ассоциации футбола не планируют переносить мартовские домашние матчи
Как сообщил Sport.ua источник в УАФ, присутствие зрителей на трибунах НСК "Олимпийский" находится под вопросом, и все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.
Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". Уже после данного переноса мэрия Киева
Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).
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