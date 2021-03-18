УАФ не планирует переносить матчи сборной из Киева и ждет улучшения эпидемиологической ситуации

В Украинской ассоциации футбола не планируют переносить мартовские домашние матчи сборной Украины из Киева.

Как сообщил Sport.ua источник в УАФ, присутствие зрителей на трибунах НСК "Олимпийский" находится под вопросом, и все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.

Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". Уже после данного переноса мэрия Киева усилила карантинные ограничения и в столице до 9 апреля. В частности, зрителям было запрещено посещение спортивных соревнований.

Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).