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УАФ не планирует переносить матчи сборной из Киева и ждет улучшения эпидемиологической ситуации

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матчи пройдут в Киеве, зрители остаются под вопросом

УАФ не планирует переносить матчи сборной из Киева и ждет улучшения эпидемиологической ситуации

Новина українською

В Украинской ассоциации футбола не планируют переносить мартовские домашние матчи сборной Украины из Киева.

Как сообщил Sport.ua источник в УАФ, присутствие зрителей на трибунах НСК "Олимпийский" находится под вопросом, и все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемической ситуации.

Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". Уже после данного переноса мэрия Киева усилила карантинные ограничения и в столице до 9 апреля. В частности, зрителям было запрещено посещение спортивных соревнований.

Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).

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В статье: Украина УАФ
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Источник:
sport.ua

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