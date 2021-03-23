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Довбик: Мое дело тренироваться, а там уже будет решение главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Форвард прокомментировал первый день работы в национальной команде на текущих сборах

Довбик: Мое дело тренироваться, а там уже будет решение главного тренера сборной Украины

Скриншот: УАФ

Новина українською

Нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик поделился эмоциями от пребывания в расположении сборной Украины.

"Чувствую себя отлично. Наша команда сейчас хорошо играет – буду работать, тренироваться, отдаваться полностью, а там уже будет решение главного тренера.

Мое дело – тренироваться, отдавать всего себя на поле. Конечно, главная цель нападающего – забивать голы, и я всегда нацелен на ворота. Гол не пахнет. Главное – в нужное время оказаться в нужной точке", - сказал Довбик.

Читайте также"Думал, Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в УПЛ 10-12 голов". Довбик - о вызове в сборную
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В статье: Украина Национальная сборная Украины Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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