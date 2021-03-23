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Довбик: Мое дело тренироваться, а там уже будет решение главного тренера сборной Украины
Форвард прокомментировал первый день работы в национальной команде на текущих сборах
Скриншот: УАФ
Нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик поделился эмоциями от пребывания в расположении сборной Украины.
"Чувствую себя отлично. Наша команда сейчас хорошо играет – буду работать, тренироваться, отдаваться полностью, а там уже будет решение главного тренера.
Мое дело – тренироваться, отдавать всего себя на поле. Конечно, главная цель нападающего – забивать голы, и я всегда нацелен на ворота. Гол не пахнет. Главное – в нужное время оказаться в нужной точке", - сказал Довбик.
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