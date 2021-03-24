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Дикань: Скорее всего, на Францию поставят Трубина или Бущана
Вратарский вопрос для сборной Украины как никогда актуален
uaf.ua
Экс-кипер
"Скорее всего, поставят Трубина или Бущана, так как они постоянно в игровом тонусе. Но не хотелось бы списывать со счетом Андрея Пятова. Опыт есть опыт и тренерский штаб уже примет решение, на кого делать ставку.
Сборной Украине не нужно отступать от своей игры, но будет очень тяжело", - сказал Дикань.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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