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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Дикань: Скорее всего, на Францию поставят Трубина или Бущана

Национальная сборная Украины
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Вратарский вопрос для сборной Украины как никогда актуален

Дикань: Скорее всего, на Францию поставят Трубина или Бущана

uaf.ua

Новина українською

Экс-кипер сборной Украины Андрей Дикань в эфире ТК "Футбол" спрогнозировал, кто будет защищать ворота Украины в сегодняшнем матче отбора на ЧМ 2022 против Франции.

"Скорее всего, поставят Трубина или Бущана, так как они постоянно в игровом тонусе. Но не хотелось бы списывать со счетом Андрея Пятова. Опыт есть опыт и тренерский штаб уже примет решение, на кого делать ставку.

Сборной Украине не нужно отступать от своей игры, но будет очень тяжело", - сказал Дикань.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Андрей Дикань Франция Георгий Бущан Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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