Дикань: Скорее всего, на Францию поставят Трубина или Бущана

Экс-кипер сборной Украины Андрей Дикань в эфире ТК "Футбол" спрогнозировал, кто будет защищать ворота Украины в сегодняшнем матче отбора на ЧМ 2022 против Франции.

"Скорее всего, поставят Трубина или Бущана, так как они постоянно в игровом тонусе. Но не хотелось бы списывать со счетом Андрея Пятова. Опыт есть опыт и тренерский штаб уже примет решение, на кого делать ставку.

Сборной Украине не нужно отступать от своей игры, но будет очень тяжело", - сказал Дикань.