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Капитан сборной Финляндии не сыграет с Украиной из-за травмы

Национальная сборная Украины
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Тим Спарв получил травму на тренировке

Капитан сборной Финляндии не сыграет с Украиной из-за травмы

Юха Тамминен - palloliitto

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 против Украины.

Финн получил травму колена на тренировке и теперь ему предстоит операция.

Таким образом, хавбек точно пропустит ближайшие матчи против Украины и Швейцарии.

Напомним, что матч Украина - Финляндия состоится в воскресенье 28 марта и начнется в 21:45.

Спарв сіграл за сборную Финляндии 80 матчей.

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В статье: Украина Финляндия Тим Спарв
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