Национальная сборная Украины
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Капитан сборной Финляндии не сыграет с Украиной из-за травмы
Тим Спарв получил травму на тренировке
Юха Тамминен - palloliitto
Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 против Украины.
Финн получил травму колена на тренировке и теперь ему предстоит операция.
Таким образом, хавбек точно пропустит ближайшие матчи против Украины и Швейцарии.
Напомним, что матч Украина - Финляндия состоится в воскресенье 28 марта и начнется в 21:45.
Спарв сіграл за сборную Финляндии 80 матчей.
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Источник:Федерация футбола Финляндии
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