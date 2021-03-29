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Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал
Голкипер национальной команды частично взял на себя вину
фото - Олександр Приходько
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-22.
- Недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние пять минут можно было грамотней сыграть. В целом мы контролировали игру и имели достаточно моментов. К сожалению, не получилось реализовать их. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.
- Вы ожидали, что матч против Финляндии получится таким тяжелым?
- Конечно. Они хорошо обороняются. Мы смотрели их матчи. Эта команда борется до последнего. Мы ожидали этого. Не хватило в конце матча концентрации.
- Шевченко перед пенальти крикнул громко: "Жора". Что он имел в виду?
- Я думаю, он хотел поддержать меня. К сожалению, немного не хватило, чтобы отбить пенальти.
- Пересматривал удары Пукки с пенальти?
- Да, это нормально.
- В каком состоянии Миколенко?
- Поддержали его. Мне нужно было подсказать ему, чтобы он выбил мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал. Этим я его, наверное, запутал. Хотел бы тоже извиниться за то, что играли вдесятером, - сказал Бущан.
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