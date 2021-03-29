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Национальная сборная Украины

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Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Голкипер национальной команды частично взял на себя вину

Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-22.

- Недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние пять минут можно было грамотней сыграть. В целом мы контролировали игру и имели достаточно моментов. К сожалению, не получилось реализовать их. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

- Вы ожидали, что матч против Финляндии получится таким тяжелым?

- Конечно. Они хорошо обороняются. Мы смотрели их матчи. Эта команда борется до последнего. Мы ожидали этого. Не хватило в конце матча концентрации.

- Шевченко перед пенальти крикнул громко: "Жора". Что он имел в виду?

- Я думаю, он хотел поддержать меня. К сожалению, немного не хватило, чтобы отбить пенальти.

- Пересматривал удары Пукки с пенальти?

- Да, это нормально.

- В каком состоянии Миколенко?

- Поддержали его. Мне нужно было подсказать ему, чтобы он выбил мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал. Этим я его, наверное, запутал. Хотел бы тоже извиниться за то, что играли вдесятером, - сказал Бущан.

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В статье: Украина Георгий Бущан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 12:07
Миколенко нужно что-то с мозгами делать. Так лажать.. реально у него с головой траблы..
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+1
0
granatgranat (Полтава)
29.03.2021 в 11:54
Мужики не ошибается тот .кто ничего не делает!!Не надо травить Миколенко. со всеми бывает.Можно травить наши клубы, но сборную надо только поддерживать.В нищей стране иметь такую сборную как у нас это супер!!Респект Шеве за хороший микроклимат в команде!!!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
29.03.2021 в 12:06
В нищей стране кривоногие футболеры не могут получать по ляму баксов в год. Как по мне, построили бы на эти бабки больницы и детские сады. И отправили бы туда работать бущан и миколенками.
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+1
0
kurdysh (Нападівка)
29.03.2021 в 11:15
Думаю, це не зовсім так, віддавати Бущану треба було б одразу, а причин тут набагато більше, наприклад проглядалась неймовірна втома, та й "рідня позиція" для Миколенка - крайній захисник. А підказувати футболістам - потрібо, не даремно кажуть воротар це пів команди. Все ж хочу підтримати Миколенка таке трапляється й з такими хорошими футболістами. Напевне, все таки, наше друге місце за яке треба буде дуже поборотись.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.03.2021 в 11:05
Трое за один клуб играют, шок
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 10:41
Оба красавца)))))) Хотя как по мне, Забавный подставил Миколенко!
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 11:47
Ты петушара забавный...
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0
-1
MaximSK (Киев)
29.03.2021 в 10:37
Все равно тут вина Миколенко на 90%, у него было много вариантов избежать этой ошибки. Даже после потери мяча, не стоило фолить, может Бущан бы спас или Пукки не попал бы в ворота.
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+2
0
vadooo (Слатино)
29.03.2021 в 10:32
Обидно. Миколенко повторил подвиг Шовковского в матче со Словенией.
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+2
-1
avatar
shat (киев)
29.03.2021 в 10:08
какие подсказки профессиональным игрокам ? постоянно с лавки Динамо какой то пень рассказывает кому и куда отдать мяч , игроки что дауны ? не понимают что делать ? в этом и беда Динамо , не игроки , а марионетки
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+1
-3
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 11:07
В любой команде вратарь руководит обороной и подсказывает как распорядиться мячом. Ему лучше видна общая картина на поле, ему если что и выручать ворота. Он расставляет игроков при стандартах Игроки обороны действуют отталкиваясь от подсказок кипера. И вот здесь, если кипер никакой, то в обороне творится хаос и бардак. Вы думаете если в команду приходит более классный вратарь и начинает меньше залетать, то это из-за его крутых сейвов? Нет. В 90% он просто грамотно руководит обороной и получает меньше ударов в створ.
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+2
0
Пришта Литин (Київ)
29.03.2021 в 09:54
Єх пацани. Так обіс-атися у кінцівці. Ще б сказали як у дитсадку,- "Я больше не буду".
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+1
-2
Адвокат Футбольний (Дніпро)
29.03.2021 в 09:26
Тоді вам краще рот скотчем заклеяти. Мдаааа...А в нього шо, своєї голови - немає.
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+2
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
29.03.2021 в 09:56
себе заклей, "болельщик"! в такие моменты нужно поддержать (и конструктивная критика нужна конечно же), а не лить свою желчь!
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+2
-2


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