Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мнением о ничьей с Финляндией (1:1) в матче отбора на ЧМ-22.

- Недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние пять минут можно было грамотней сыграть. В целом мы контролировали игру и имели достаточно моментов. К сожалению, не получилось реализовать их. Проанализируем эту игру и будем готовиться к следующей.

- Вы ожидали, что матч против Финляндии получится таким тяжелым?

- Конечно. Они хорошо обороняются. Мы смотрели их матчи. Эта команда борется до последнего. Мы ожидали этого. Не хватило в конце матча концентрации.

- Шевченко перед пенальти крикнул громко: "Жора". Что он имел в виду?

- Я думаю, он хотел поддержать меня. К сожалению, немного не хватило, чтобы отбить пенальти.

- Пересматривал удары Пукки с пенальти?

- Да, это нормально.

- В каком состоянии Миколенко?

- Поддержали его. Мне нужно было подсказать ему, чтобы он выбил мяч. Я сказал, чтобы он мне скидывал. Этим я его, наверное, запутал. Хотел бы тоже извиниться за то, что играли вдесятером, - сказал Бущан.