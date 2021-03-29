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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Вот он, пробегает рядом с Шевченко

Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью дома против сборной Финляндии (1:1).

Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки всем игрокам.

Лучшим игроком встречи стал украинский защитник Александр Караваев. Он получил оценку 7,7. Худшим как в составе украинской сборной, так и в составе двух команд стал Виталий Миколенко. Портал оценил его действия в 4,5 балла.

В составе сборной Финляндии высокую оценку получил полузащитник Расмус Шуллер – 7,5.

Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых - изображение 1

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В статье: Украина Александр Караваев
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 10:32
Забавный подставил Миколенко!
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+1
0
Andreyko (Вінниця)
29.03.2021 в 09:57
Матвієнко - 4 паси з обрізами у 2 таймі(хоча коментатор щось говорив про культуру паса)Маліновський - таке враження, що забув, що треба хоч іноді бити, замість ударів організовував контратаки на свої ворота(тако у 2 таймі) По Миколенку,ну так, пенальті ідіотський, але це "горе от ума" - вічні перепасовки в захисті по 5 хвилин на утримання мяча - от і догралися.
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0
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Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 10:25
Статистика Маліновського проти його візаві Шулера: удари 5:0, володіння 5,5% на 2,5%, точних пасів 85% на 96%, дріблінг 4:0, повітря 2:0, відбір 1:4, кутові 3:0, втрати 3:0, фоли 1:2. Тож український атакувальний півзахисник атакував, фінський - захищався. А оцінки в них однакові. Втрати м'яча: Маліновський 3, Яремчук 2, Камара 2, усі інші по разу. Тож про які 4 обрізки Матвієнка ви кажете, я не знаю. А Миколенко помилився не лише в епізоді з пенальті. Він реально підсів в кінці гри і легко давав себе обігрувати на фланзі.
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0
0
Golfik25 (Киев)
29.03.2021 в 09:45
по Караваеву согласен, а ща что, у Малиновского 7.5?? За матч пару ударов никаких сделал, куча обрезок и т д.
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-2
Acsakal (Kharkov)
29.03.2021 в 09:53
Маліна тягнув ковдру на себе, але за відсутності Коноплянки, Ярмоленка та Циганкова обіграти суперника один в один, загострити гру реально нема кому.
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