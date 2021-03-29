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Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых
Вот он, пробегает рядом с Шевченко
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью дома против сборной Финляндии (1:1).
Авторитетный портал WhoScored традиционно выставил оценки всем игрокам.
Лучшим игроком встречи стал украинский защитник Александр Караваев. Он получил оценку 7,7. Худшим как в составе украинской сборной, так и в составе двух команд стал Виталий Миколенко. Портал оценил его действия в 4,5 балла.
В составе сборной Финляндии высокую оценку получил полузащитник Расмус Шуллер – 7,5.
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