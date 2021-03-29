Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых

Статистика Маліновського проти його візаві Шулера: удари 5:0, володіння 5,5% на 2,5%, точних пасів 85% на 96%, дріблінг 4:0, повітря 2:0, відбір 1:4, кутові 3:0, втрати 3:0, фоли 1:2. Тож український атакувальний півзахисник атакував, фінський - захищався. А оцінки в них однакові. Втрати м'яча: Маліновський 3, Яремчук 2, Камара 2, усі інші по разу. Тож про які 4 обрізки Матвієнка ви кажете, я не знаю. А Миколенко помилився не лише в епізоді з пенальті. Він реально підсів в кінці гри і легко давав себе обігрувати на фланзі.