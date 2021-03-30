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Александр Чижов рассказал о сильных и слабых сторонах сборной Казахстана
Нельзя недооценивать соперника
kff.kz
Экс-защитник "Шахтера", "Ворсклы" Александр Чижов, который отыграл три сезона за казахстанский "Окжетпес", рассказал, чем может быть опасна сборная Казахстана в завтрашнем противостоянии с
"Поскольку в последнее время сборная Казахстана домашние поединки на международной арене проводит на искусственном газоне, к которому уже адаптировалась, то от нее можно больше ждать сюрпризов именно в матчах на своем поле. Хотя в тактическом плане казахам все равно, где играть, потому что они преимущественно действуют от обороны. Они довольно неплохо оснащены технически, могут убегать в быстрые контратаки. Вот почему нашим ребятам нужно надежно сыграть при подстраховке в защите, "накрывать" соперника на его половине поля, заставляя ошибаться.
Конечно, желательно забить быстрый гол. Тогда казахи вынуждены будут большими силами идти вперед, чтобы отыграться, раскрываться и проще будет находить уязвимые места в их обороне. Однако ни в коем случае нельзя недооценивать эту сборную", - сказал Чижевский.
Напомним, что матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК Олимпийский. Начало поединка — в 21.45.
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