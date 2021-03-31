Шевченко: Знаком с характером Казахстана как игрок – они будут бороться до конца

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму Евгения Коноплянки, а также рассказал о подготовке команды к игре против Казахстана.

"Не очень хорошая новость, Евгений Коноплянка получил травму. У него не очень хорошие тесты, он не будет готовиться к игре. Пожелаем ему скорейшего выздоровления в клубе. Надеемся, что он подготовится уже к финальной части чемпионата Европы. Мы будем этого ждать.

Этот календарь в три игры был в первый раз, очень тяжелый и напряженный период. У нас практически не было возможности готовить команду. Мы собрались в понедельник и во вторник уже улетели во Францию. Вернулись сюда, времени было очень мало на подготовку. Каждый игрок для нас на вес золота, но у нас достаточно исполнителей на завтрашний матч. Перед нами стоит только задача побеждать, другого выхода нет.

Как игрок, я много играл против казахов, я знаю характер этой команды. Она никогда не сдастся и будет бороться до конца. У них есть задача приехать сюда и дать нам бой. Они выйдут и будут бороться, биться и не давать нам играть. Нам нужно реализовывать свои моменты. Будем проводить теорию, смотреть их слабые стороны и готовиться. Я не разрешаю долго переживать и сам стараюсь поскорее забывать негативные результаты. Надо смотреть и двигаться вперед, в нашей группе еще все открыто. Надо настроиться и хорошо сыграть последний матч этого цикла", - сказал Шевченко.