"Игра с Казахстаном будет непростой". Макаренко - о сопернике в отборе ЧМ-2022

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан.

"Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки. Также немного посмотрели Казахстан, игра будет непростая. Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам надо на свою игру обратить внимание, сделать выводы после Финляндии, играть чуть агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат", - отметил Макаренко.