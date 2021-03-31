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"Игра с Казахстаном будет непростой". Макаренко - о сопернике в отборе ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок сборной Украины поделился мыслями о сегодняшнем поединке

"Игра с Казахстаном будет непростой". Макаренко - о сопернике в отборе ЧМ-2022

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан.

"Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки. Также немного посмотрели Казахстан, игра будет непростая. Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам надо на свою игру обратить внимание, сделать выводы после Финляндии, играть чуть агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат", - отметил Макаренко.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта.

Читайте такжеМатч с Финляндией стал для Макаренко 10-м в составе сборной Украины
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В статье: Украина Евгений Макаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
31.03.2021 в 11:21
Интересно кто-нибудь , когда-нибудь скажет что Украина сильнее и игра будет не сложной ?
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MaximSK (Киев)
31.03.2021 в 10:17
Надеюсь Макаренко мы больше не увидим в основе сборной, максимум на замену на 10 минут. Игрок середняка бельгийского чемпа, и его ставят на один уровень с Сидорчуком и Шапаренко.
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