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"Игра с Казахстаном будет непростой". Макаренко - о сопернике в отборе ЧМ-2022
Игрок сборной Украины поделился мыслями о сегодняшнем поединке
Скриншот: ТК Футбол
Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан.
"Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки. Также немного посмотрели Казахстан, игра будет непростая. Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам надо на свою игру обратить внимание, сделать выводы после Финляндии, играть чуть агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат", - отметил Макаренко.
Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта.
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