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Украина - Казахстан: соперники определились с цветами формы
Украинцы сыграют в желтом, казахи - в синем
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Сегодня, 31 марта, в рамках поединка группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Казахи сыграют в синем.
Напомним, что встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском". Время начала матча в 21:45.
Также, если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.
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