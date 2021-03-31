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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Казахстан: соперники определились с цветами формы

Национальная сборная Украины
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Украинцы сыграют в желтом, казахи - в синем

Украина - Казахстан: соперники определились с цветами формы

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 31 марта, в рамках поединка группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Казахи сыграют в синем.

Напомним, что встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском". Время начала матча в 21:45.

Также, если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

Украина - Казахстан: соперники определились с цветами формы - изображение 1
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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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