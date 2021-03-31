Украина - Казахстан: соперники определились с цветами формы

Сегодня, 31 марта, в рамках поединка группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Казахи сыграют в синем.

Напомним, что встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийском". Время начала матча в 21:45.

Также, если у вас нет возможности увидеть видео поединка, предлагаем вам следить за матчем в нашей текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.