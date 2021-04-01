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Зинченко: Ничья с Казахстаном будет очередным уроком для нас

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Хавбек "сине-желтых" прокомментировал результат матча с казахами

Зинченко: Ничья с Казахстаном будет очередным уроком для нас

Новина українською

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"У нас было очень много моментов, особенно в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще до перерыва, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше", - сказал Зинченко.

Отметим, что в поединке против Казахстана Александр Зинченко отличился ассистом.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
UEFA

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Комментарии (13)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.04.2021 в 09:07
второгодники вы
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0
0
volin-kovel (Chicago)
01.04.2021 в 09:02
урок закінчився і збс ...а на перерві можна пошаритись , відосіки запіляти ... далі ЄВРО2020!!! Астанавітєсь !!!
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0
0
UA Hero (Chernivtsi)
01.04.2021 в 08:55
Зіна, ти тупа??? Які уроки??? Навчання давно закінчилися, дурню!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.04.2021 в 08:48
Мальчик-колокольчик.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 08:43
Погано вивчені уроки...
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+1
0
Динамист (Киев)
01.04.2021 в 08:42
После таких уроков ты бы в мансити не только на банке сидел но я думаю и в заявку не попадал бы.Куда ещё двигаться дальше, все конечная.Безбилетников на выход!!!
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 08:41
Фраер, для тебя этих уроков было достаточно. Береги Честь с молоду. Позорник.
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+2
0
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 08:37
было ошибкой ставить его капитаном, он никаким был во всех 3 матчах. Надеюсь вернутся Степаненко и Ярмоленко, не готов он быть лидером сборной
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+2
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
01.04.2021 в 08:35
Вам хоч кілок на голові теши! Гол забили і гра закінчена. Якщо людина дуб, то це назавжди. Привіт Зубкову!
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.04.2021 в 08:30
Не дрхрена ли уроков? Похоже вы там все двоешники и прогульщики... все уроки мимо кассы.
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+2
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
01.04.2021 в 08:11
Нельзя бесконечно учиться нужно когда то и играть.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 08:07
Ученики, вы когда-нибудь школу закончите?
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+3
0
zagalex65 (харьков)
01.04.2021 в 08:14
Та никогда они школу не закончат,так и будут переводить из года в год!А про урок я уже устал слушать,это повторяется из года в год!
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+2
0


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