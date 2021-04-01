Зинченко: Ничья с Казахстаном будет очередным уроком для нас

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в матче отбора ЧМ-22.

"У нас было очень много моментов, особенно в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще до перерыва, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше", - сказал Зинченко.