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Зинченко: Ничья с Казахстаном будет очередным уроком для нас
Хавбек "сине-желтых" прокомментировал результат матча с казахами
Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в матче отбора ЧМ-22.
"У нас было очень много моментов, особенно в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще до перерыва, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше", - сказал Зинченко.
Отметим, что в поединке против Казахстана Александр Зинченко отличился ассистом.
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