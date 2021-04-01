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"Сейчас будем просматривать многих игроков". Шевченко - о кадровых изменениях в сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Это касается не только обороны

"Сейчас будем просматривать многих игроков". Шевченко - о кадровых изменениях в сборной

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможных кадровых изменениях в команде и о решении поставить Анатолия Трубина в ворота на игру против Казахстана.

"Мы сейчас будем просматривать многих игроков. Это касается не только обороны, но и других звеньев. Есть еще несколько месяцев для того, чтобы их посмотреть. Будем искать.

Трубин? Я увидел его на тренировках, вижу, что он конкурирует, набирает. Выход Трубина на поле – следствие того, как он тренировался. Анатолий проводит хороший сезон, сегодня (пресс-конференция от 31 марта – прим.) вышел на поле. Очень важно, чтобы он играл в своем клубе. Будем за ним наблюдать, он произвел на меня хорошее впечатление.

Есть ли шанс дебютировать в сборной Украине игрокам "Ворсклы", "Зари", "Колоса" и "Десны"? Если будут играть на должном уровне – да. Нет клубов, из которых я не смотрю футболистов. Но нужно, чтобы они соответствовали уровню национальной команды. У нас есть конкуренция, есть исполнители, которые выступают в ведущих клубах на хорошем уровне. Для попадания в сборную сначала надо выиграть конкуренцию", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (35)
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sergkir
01.04.2021 в 11:02
А кто мешал до этого рассматривать? Ну не сборная, а детский сад! Понятно нужно давать молодым дорогу. Но не в сборной! В клубах! Забарный вчера во дворе играл в один день в Динамо и в сборную! Да пацану в клубе надо ещё пахать и опыта набиратся
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 10:53
Поменьше этого днища было в составе до коронки, то и результат был!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 10:52
Шо Андрюша, обосрался с кумовством? Теперь шо-то там просматривать будешь? А павелка разрешила не блатных брать в сбродную? А как же теперь с каваленкай, ты же его спонсорам абесчал, что он там будет вечным? Схематозник хренов.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 10:50
Чуть что, менять тренера! А то что неким играть и эти Довбики, Сироты и т.д. полный отстой, а берут, так как некого, то это ничего?! Прийдет новый специалист и выпустит все Динамо, будем как раньше смотреть по телевизору чемпионат без нас и радоваться что удержал ничью разок с Хорватами или Шведами.....
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:56
точно !!! не надо Дыномо !!! За основу взять Шахтер и Мариуполь !!!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:58
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:48
Может хватит этих кадровых ротаций,нам теперь нужно все игры выиграть и катнут ничью с Францией!!! Эти все кто играл подходили к матчам сборной в оптимальных кондициях и с игровой практикой,а результат мы знаем!!! Почему Довбика не выпустили раньше????
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 10:46
Шеверма, давай!!!!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 10:54
Та он уже всем дал, себе ничего не осталось.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
01.04.2021 в 10:39
А.Н.Пазик, будете смотреть не проморгайте Буяльского. А то Вы уже наиграли, что мы теперь 1 апреля с Вас смеемся
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0
-1
avatar
donkrot (Донецк)
01.04.2021 в 10:27
игроки динамо - дно!!!
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+1
-6
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:28
особенно в игре с Францией
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.04.2021 в 10:51
Везде дно!
0
-1
Papaye (Dnipro)
01.04.2021 в 10:25
Мне очень нравится наблюдать за действиями игроков при голе в наши ворота. Зина с Сидором наварили перед чужой штрафной. Пас на правый фланг атаки, Сидор огорчившись потянулся неспеша назад, "капитанище" и вовсе махнул рукой на такую ерунду, как потеря мяча и контратака соперника и решил отдохнуть. Казах трусцой бежит по нашему левому флангу, наш левый защитник Михайличенко убегает от него как волк от катка из "ну погоди". Пас в штрафной полукруг, где стоит один соперник, рядом с ним стали покурить Кривцов и Сидорчук, прибегает Шапаренко и рассказывает им анекдот, ещё пас и гол из-под удивлённого Караваева. Занавес!!!!
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:32
Караваев за 2,5 матча устал... Его на второй тайм надо было заменить на Коваленко!
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0
-1
alex 66 (Кременчуг)
01.04.2021 в 10:45
Добавлю ...казах трусцой покуривая сигару с чашкой кофе тянул мяч к штрафной, далее по тексту)))
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:48
может вместо кофе - кумыс?
0
0
мы за динамо (киев)
01.04.2021 в 10:22
кадрові зміни вже перезріли тільки не там. з федерації футболу та суддівської шобли почати потрібно.
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 10:21
Не взяв Юрченка, Кочергіна та Буяльського, зате є полєнко Коваленко та дерев'яний Зубков.
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+7
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:24
они не в "схеме"
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+3
0
avatar
Juva_07 (UA)
01.04.2021 в 10:15
А Сирота, Довбик, Тымчик?? На кой... ты их набрал в сборную???
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+4
-3
avatar
Maldini (Киев)
01.04.2021 в 10:15
Начнём с того,что тренера нужно НОВОГО!Шева никакущий,как нападающий был НИЧЕГО,а вот тренер-"0!".Три ничьи и с кем???Казахи в рейтинге ФИФА№122,соседи Намибия и Гвинея-Бисау!!!Наши"пока.на 24 месте,но по игре явно ниже!!!На месте Шевы красиво бы ушёль,но гордость не позволяет!!!Значит надо "его!"уйти,ведь страдает имидж Украины,не так ли?!Дальше опускаться НЕКУДА-ДНО!!!
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+2
-2
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 10:21
Я думаю Шеву никогда не уволят, пока президентом УАФ будет Павелко, они же кумовья. И по примеру Ротаня, который проиграл все что мог, но до сих пор еще тренер, показывает что Шеву не уволят, даже если мы все оставшийся матчи в году проиграем.
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+5
0
avatar
donkrot (Донецк)
01.04.2021 в 10:26
так то при Шеве сборная показывает лучший футбол в истории!!!
Ответить
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:36
Казахстана?
0
-1
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 10:14
Это значит что он будет и дальше проводить эксперименты с составом на Евро, за столько времени можно было уже определить костяк сборной. На Евро уровень игр будет еще выше, если мы там проявим слабость как сегодня и как с финами, нас быстро за это накажут.
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+4
0
kaz_an (Атырау, Казахстан)
01.04.2021 в 10:06
У кого же Коваленко выиграл конкуренцию?
Ответить
+8
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:15
у Тайсона...
Ответить
+4
-1
lajkonik
01.04.2021 в 10:28
у многих, он в Аталанте а где другие?
Ответить
0
-5
Andrik_zp (Запоріжжя)
01.04.2021 в 10:33
Не в Аталанте, а на лавке Аталанты. Это разные вещи
+3
-1
pele0903 (киев)
01.04.2021 в 09:58
"нужно, чтобы они соответствовали уровню национальной команды"-сегодня это было видно.Особенно по тем,кто вышел на замену....
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
01.04.2021 в 10:08
Ага, Довбик і Зубков - це супер-гравці!
Ответить
+4
0
alex 66 (Кременчуг)
01.04.2021 в 10:48
Стоит отметит, что оба пробили в створ и Зуб должен был решать, но .....фсеее абзац.
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 10:56
Довбик мог стать героем матча, но где-то есть Бог на свете. Покарал пазика за скотство.
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.04.2021 в 09:45
Петух в сраку клюнул.....
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+5
-1


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