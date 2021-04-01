"Сейчас будем просматривать многих игроков". Шевченко - о кадровых изменениях в сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможных кадровых изменениях в команде и о решении поставить Анатолия Трубина в ворота на игру против Казахстана.

"Мы сейчас будем просматривать многих игроков. Это касается не только обороны, но и других звеньев. Есть еще несколько месяцев для того, чтобы их посмотреть. Будем искать.

Трубин? Я увидел его на тренировках, вижу, что он конкурирует, набирает. Выход Трубина на поле – следствие того, как он тренировался. Анатолий проводит хороший сезон, сегодня (пресс-конференция от 31 марта – прим.) вышел на поле. Очень важно, чтобы он играл в своем клубе. Будем за ним наблюдать, он произвел на меня хорошее впечатление.

Есть ли шанс дебютировать в сборной Украине игрокам "Ворсклы", "Зари", "Колоса" и "Десны"? Если будут играть на должном уровне – да. Нет клубов, из которых я не смотрю футболистов. Но нужно, чтобы они соответствовали уровню национальной команды. У нас есть конкуренция, есть исполнители, которые выступают в ведущих клубах на хорошем уровне. Для попадания в сборную сначала надо выиграть конкуренцию", – сказал Шевченко.