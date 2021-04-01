  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Голкипер Казахстана Покатилов: Во втором тайме показали другой футбол
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Казахстана Покатилов: Во втором тайме показали другой футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Казахи заработали свое первое очко в нынешнем отборе

Голкипер Казахстана Покатилов: Во втором тайме показали другой футбол

kff.kz

Новина українською

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью с командой Украины (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"В первом тайме у нас не все получалось, не могли найти ритм. Возможно, сказалась смена газона — с искусственного на натуральный.

По пацанам было видно, что в конце тайма были потери. А во втором тайме уже вышли и другой футбол показали, сравняли счет", — сказал голкипер.

Напомним, что это первое набранное казахами очко в нынешнем отборочном цикле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Стас Покатилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sports.kz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...