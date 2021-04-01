Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Казахстана Покатилов: Во втором тайме показали другой футбол
Казахи заработали свое первое очко в нынешнем отборе
kff.kz
Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью с
"В первом тайме у нас не все получалось, не могли найти ритм. Возможно, сказалась смена газона — с искусственного на натуральный.
По пацанам было видно, что в конце тайма были потери. А во втором тайме уже вышли и другой футбол показали, сравняли счет", — сказал голкипер.
Напомним, что это первое набранное казахами очко в нынешнем отборочном цикле.
Популярное сейчас
- Гельзин: Уже отпраздновали победу по стадиону Черноморец, а американцы вдруг решили дальше идти без нас
- Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ
- Довбик падал не по собственной инициативе. Эксперт проанализировал спорные судейские решения матча Украина - Казахстан
- Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО