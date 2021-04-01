Голкипер Казахстана Покатилов: Во втором тайме показали другой футбол

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью с командой Украины (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"В первом тайме у нас не все получалось, не могли найти ритм. Возможно, сказалась смена газона — с искусственного на натуральный.

По пацанам было видно, что в конце тайма были потери. А во втором тайме уже вышли и другой футбол показали, сравняли счет", — сказал голкипер.