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Зинченко с партнерами по сборной сыграл в текбол на офисном столе
Александр показал, как надо контролировать мяч
Фото - Олександр Приходько
Игрок "Манчестер Сити" взял в команду Матвиенко, против них были Макаренко и Соболь.
Сняв обувь, игроки показали, как нужно принимать и контролировать мяч. Макаренко продемонстрировал качественную игру головой, а Матвиенко - скидки на партнера. Голами отметились Макаренко, Соболь и Зинченко. Результатом игры, по словам Александра, стала ничья.
Зинченко и Матвиенко приняли участие в трех весенних матчах сборной, в Соболя и Макаренко - по одному сыгранному матчу.
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