Зинченко с партнерами по сборной сыграл в текбол на офисном столе

Игрок "Манчестер Сити" взял в команду Матвиенко, против них были Макаренко и Соболь.

Сняв обувь, игроки показали, как нужно принимать и контролировать мяч. Макаренко продемонстрировал качественную игру головой, а Матвиенко - скидки на партнера. Голами отметились Макаренко, Соболь и Зинченко. Результатом игры, по словам Александра, стала ничья.

Зинченко и Матвиенко приняли участие в трех весенних матчах сборной, в Соболя и Макаренко - по одному сыгранному матчу.