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Зинченко с партнерами по сборной сыграл в текбол на офисном столе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр показал, как надо контролировать мяч

Зинченко с партнерами по сборной сыграл в текбол на офисном столе

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" взял в команду Матвиенко, против них были Макаренко и Соболь.

Сняв обувь, игроки показали, как нужно принимать и контролировать мяч. Макаренко продемонстрировал качественную игру головой, а Матвиенко - скидки на партнера. Голами отметились Макаренко, Соболь и Зинченко. Результатом игры, по словам Александра, стала ничья.

Зинченко и Матвиенко приняли участие в трех весенних матчах сборной, в Соболя и Макаренко - по одному сыгранному матчу.

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В статье: Евгений Макаренко Эдуард Соболь Александр Зинченко Николай Матвиенко
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
02.04.2021 в 13:06
Терри: съел бы.
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