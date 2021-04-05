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Леоненко про матч Украина - Казахстан: Какой нефарт? Это недостаток мастерства
Из 26 ударов только три оказались опасными
На прошлой неделе
"Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Где-то три всего. Какой нефарт? Это ноги просто не техничные.
Мы сейчас по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры. Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира.
И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной площади Казахстана мог точно один раз назначить пенальти", - высказался Виктор Леоненко.
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