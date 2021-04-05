Леоненко про матч Украина - Казахстан: Какой нефарт? Это недостаток мастерства

На прошлой неделе Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022 (1:1). Эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко проанализировал игру команды Андрея Шевченко на НСК Олимпийский.

"Нет мастерства. 26 ударов, а сколько из них опасных? Где-то три всего. Какой нефарт? Это ноги просто не техничные.

Мы сейчас по сути, в той же ситуации, что и французы у себя дома после нашей игры. Проблемы с мотивацией? Какая мотивация? Человек играет за сборную, все хотят поехать на чемпионат мира.

И нужно отметить, что судья из трех моментов в штрафной площади Казахстана мог точно один раз назначить пенальти", - высказался Виктор Леоненко.