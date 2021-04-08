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Богдан Михайличенко: Если не выйдем на ЧМ-2022, то это будет трагедия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но еще все впереди

Богдан Михайличенко: Если не выйдем на ЧМ-2022, то это будет трагедия

Новина українською

Защитник "Андерлехта" и сборной Украины Богдан Михайличенко прокомментировал результаты мартовских матчей команды в отборе ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Не знаю, с чем связаны последние результаты. С Францией где-то повезло нам, взяли очко. А дальше нам уже не повезло. Особенно с Казахстаном, который два удара сделал. У нас было 26 ударов. 1:1 - и сразу начинается, что все плохо.

После ошибки Миколенко в матче с Финляндией все его поддержали, потому что с каждым может случиться. Так и со мной могло случиться. Мы настраивались дальше на Казахстан, но вон как получилось.

Конечно, если не выйдем на ЧМ-2022, то для нас это будет трагедией. У нас есть задача попасть туда, и если не выполним задачу, то это трагедия. Но еще все впереди", - сказал Михайличенко.

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В статье: Украина Богдан Михайличенко
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Источник:
Football Hub

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