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Демьяненко: В отборе ЧМ можно побороться и за первое место в группе
Хотя и будет тяжело, такую задачу отбрасывать нельзя
kff.kz
Экс-игрок и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал результаты мартовских матчей сборной Украины в отборе
Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.
"Одной из причин, почему Украина не добыла победы в играх с Финляндией и Казахстаном, на мой взгляд, стало отсутствие болельщиков на трибунах "Олимпийского".
Что ж, придется наверстывать упущенное. По моему мнению, судьбу второго места решать между собой три команды - Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.
Можно побороться и за первое место, такую задачу отбрасывать не нужно, но выполнить ее будет трудно. Необходимо переосмыслить эти три встречи и двигаться вперед", - сказал Демьяненко.
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