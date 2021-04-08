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Национальная сборная Украины

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Демьяненко: В отборе ЧМ можно побороться и за первое место в группе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотя и будет тяжело, такую задачу отбрасывать нельзя

Демьяненко: В отборе ЧМ можно побороться и за первое место в группе

kff.kz

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал результаты мартовских матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Одной из причин, почему Украина не добыла победы в играх с Финляндией и Казахстаном, на мой взгляд, стало отсутствие болельщиков на трибунах "Олимпийского".

Что ж, придется наверстывать упущенное. По моему мнению, судьбу второго места решать между собой три команды - Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Можно побороться и за первое место, такую задачу отбрасывать не нужно, но выполнить ее будет трудно. Необходимо переосмыслить эти три встречи и двигаться вперед", - сказал Демьяненко.

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В статье: Украина Анатолий Демьяненко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 00:26
А где борцы?
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миг-25 (киев)
09.04.2021 в 00:14
Толя -ты пародажная морда уже поборолся вместе с Ващуком за попытку захватить Киевскую футбольную структуры-Иди ты клоун -НА---(донбасс)
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