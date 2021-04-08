Демьяненко: В отборе ЧМ можно побороться и за первое место в группе

Экс-игрок и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко прокомментировал результаты мартовских матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2022 .

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Одной из причин, почему Украина не добыла победы в играх с Финляндией и Казахстаном, на мой взгляд, стало отсутствие болельщиков на трибунах "Олимпийского".

Что ж, придется наверстывать упущенное. По моему мнению, судьбу второго места решать между собой три команды - Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Можно побороться и за первое место, такую задачу отбрасывать не нужно, но выполнить ее будет трудно. Необходимо переосмыслить эти три встречи и двигаться вперед", - сказал Демьяненко.