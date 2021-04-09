Кривцов: В таких матчах, как с Казахстаном, тяжело, если не реализовываешь 10-15 моментов

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал результаты мартовских матчей команды в отборе ЧМ-2022.

Напомним, что в трех первых турах отбора к ЧМ-2022 Украина трижды сыграла вничью 1:1 – против Франции, Финляндии и Казахстана.

"Перед игрой с Францией у нас было не так много времени на новую тактику, но была теория, и тренеры нам четко объяснили, как играть. Считаю, что в защите мы нормально справились. Французы поменяли игру во втором тайме, но мы больше не пропустили. Мы выходили с мыслью выиграть, а не отбиться, верили в свои силы, несмотря на то, что они - чемпионы, понимали, но все равно о ничьей не думали, чтобы не пропустить пять-шесть голов.

В таких матчах, как с Казахстаном, тяжело, если не реализовываешь 10-15 моментов. Закрадывается мысль, что один момент у наших ворот может закончиться голом. Так и получилось. Не хочется никого обвинять, кто не добежал, кто ошибся. Надо проанализировать, сделать выводы, чтобы в будущем такое не повторялось.

Нам некуда отступать. Мы попали в настоящую турнирную яму через эти результаты, поэтому у нас один путь - только вперед", - сказал Кривцов.