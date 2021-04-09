Денисов: Закончить чемпионат раньше попросил Андрей Шевченко

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о причинах сокращения сроков нынешнего сезона УПЛ . Как известно, большинство клубов УПЛ проголосовали за то, чтобы сезон был завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

"Воздержался при голосовании "Львов". Но договоренность о возможном завершении чемпионата на неделю раньше была еще на старте сезона. Если "Динамо" и "Шахтер" выбывают из еврокубков в марте, то чемпионат по согласованию сторон закончится на неделю раньше. Поэтому даже несмотря на позицию "Руха" и "Динамо", которые проголосовали против, сезон все же закончится раньше.

Чемпионат раньше попросил закончить Андрей Шевченко, который хочет начать работу с игроками сборной пораньше. По окончанию сезона тренер даст команде несколько дней на перезагрузку и отдых. Затем будет сбор, тренировочный процесс и матч против Бахрейна.

После этого матча тренер планирует на несколько дней вновь отпустить команду в семьи, после чего начнется заезд на Евро. 3 и 7 июня игры против Северной Ирландии и киприотов, после чего команда отправится в Нидерланды на стартовый матч Евро-2020. Поэтому Шевченко хочет раньше собрать команду", - сказал Денисов.