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Денисов: Закончить чемпионат раньше попросил Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины
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Для более качественной подготовки сборной к Евро-2020

Денисов: Закончить чемпионат раньше попросил Андрей Шевченко

Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о причинах сокращения сроков нынешнего сезона УПЛ. Как известно, большинство клубов УПЛ проголосовали за то, чтобы сезон был завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

"Воздержался при голосовании "Львов". Но договоренность о возможном завершении чемпионата на неделю раньше была еще на старте сезона. Если "Динамо" и "Шахтер" выбывают из еврокубков в марте, то чемпионат по согласованию сторон закончится на неделю раньше. Поэтому даже несмотря на позицию "Руха" и "Динамо", которые проголосовали против, сезон все же закончится раньше.

Чемпионат раньше попросил закончить Андрей Шевченко, который хочет начать работу с игроками сборной пораньше. По окончанию сезона тренер даст команде несколько дней на перезагрузку и отдых. Затем будет сбор, тренировочный процесс и матч против Бахрейна.

После этого матча тренер планирует на несколько дней вновь отпустить команду в семьи, после чего начнется заезд на Евро. 3 и 7 июня игры против Северной Ирландии и киприотов, после чего команда отправится в Нидерланды на стартовый матч Евро-2020. Поэтому Шевченко хочет раньше собрать команду", - сказал Денисов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Денисов Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТК Футбол

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