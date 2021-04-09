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Денисов: Закончить чемпионат раньше попросил Андрей Шевченко
Для более качественной подготовки сборной к Евро-2020
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал о причинах
"Воздержался при голосовании "Львов". Но договоренность о возможном завершении чемпионата на неделю раньше была еще на старте сезона. Если "Динамо" и "Шахтер" выбывают из еврокубков в марте, то чемпионат по согласованию сторон закончится на неделю раньше. Поэтому даже несмотря на позицию "Руха" и "Динамо", которые проголосовали против, сезон все же закончится раньше.
Чемпионат раньше попросил закончить Андрей Шевченко, который хочет начать работу с игроками сборной пораньше. По окончанию сезона тренер даст команде несколько дней на перезагрузку и отдых. Затем будет сбор, тренировочный процесс и матч против Бахрейна.
После этого матча тренер планирует на несколько дней вновь отпустить команду в семьи, после чего начнется заезд на Евро. 3 и 7 июня игры против Северной Ирландии и киприотов, после чего команда отправится в Нидерланды на стартовый матч Евро-2020. Поэтому Шевченко хочет раньше собрать команду", - сказал Денисов.
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