Украинские болельщики, которые приедут в Румынию на матчи Евро-2020, смогут не отбывать карантин

Фанаты сборной Украины, которые будут поддерживать команду в Бухаресте на матчах Евро-2020, смогут не идти перед этим на карантин.

Для этого украинским болельщикам нужно будет предоставить недавно сделанный негативный тест на COVID-19. Также нужно будет пребывать в Румынии не больше трех дней.

В Бухаресте команда Андрея Шевченко проведет два матча группового этапа Евро-2020 с Македонией и Австрией. На стадион пустят от 25 до 33 % болельщиков.