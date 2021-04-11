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Национальная сборная Украины

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Украинские болельщики, которые приедут в Румынию на матчи Евро-2020, смогут не отбывать карантин

Национальная сборная Украины
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Обязательное условие для этого – наличие свежего негативного теста на коронавирус

Украинские болельщики, которые приедут в Румынию на матчи Евро-2020, смогут не отбывать карантин

Вікіпедія

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Фанаты сборной Украины, которые будут поддерживать команду в Бухаресте на матчах Евро-2020, смогут не идти перед этим на карантин.

Для этого украинским болельщикам нужно будет предоставить недавно сделанный негативный тест на COVID-19. Также нужно будет пребывать в Румынии не больше трех дней.

В Бухаресте команда Андрея Шевченко проведет два матча группового этапа Евро-2020 с Македонией и Австрией. На стадион пустят от 25 до 33 % болельщиков.

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В статье: сборная Украины Евро-2020
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Источник:
УАФ

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