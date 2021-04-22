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Игрок Зари будет в расширенном списке сборной Украины на ближайший сбор - источник
Ранее он выступал за молодежку
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, очень вероятно, будет включен в расширенный список сборной Украины на ближайший сбор. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Ранее 24-летний футболист выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. Поэтому для него это может быть дебютный вызов в национальную команду.
Следующий сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги за "Зарю" Кочергин провел 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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