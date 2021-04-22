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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Зари будет в расширенном списке сборной Украины на ближайший сбор - источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ранее он выступал за молодежку

Игрок Зари будет в расширенном списке сборной Украины на ближайший сбор - источник

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, очень вероятно, будет включен в расширенный список сборной Украины на ближайший сбор. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Ранее 24-летний футболист выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. Поэтому для него это может быть дебютный вызов в национальную команду.

Следующий сбор команда Андрея Шевченко проведет уже в мае перед матчами Евро-2020. Сборная Украины сыграет товарищеские встречи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Все игры должны пройти в Харькове.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги за "Зарю" Кочергин провел 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 13:06
он заслужил. Не хуже будет того же Зубкова
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