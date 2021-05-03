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Франк де Бур: В составе Украины я бы отметил Малиновского, Зинченко, Ярмоленко
Евро не за горами
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур пообщался с журналистами во время онлайн-встречи и поделился своими ожиданиями от предстоящего
- Сборная Нидерландов все три матча в группе сыграет в Амстердаме. Насколько это большое преимущество для вас?
– Конечно, это преимущество играть матчи у себя дома и на знакомом стадионе. Также очень приятно, что на играх будут болельщики – 12 тысяч зрителей. Это также большой плюс для нас. Эти факторы должны вдохновить нас сыграть на высшем уровне. Дома от нас ждут побед в этих матчах.
С другой стороны, стадионы не будут полными. За время пандемии команды привыкли играть на пустых или частично заполненных аренах. Я уверен, что соперники на 100% отдадут все свои силы. Но опять же, у нас будет определенное преимущество.
- Первый матч на Евро вы играете против Украины. Уже начали разбирать соперника?
– Да, на прошлой неделе мы уже начали анализировать сборную Украины – стиль игры, сильные и слабые стороны. Конечно, впереди еще будут товарищеские матчи, но мы уже собрали достаточно много информации. Это очень хорошая команда с сильными и квалифицированными игроками. Отметил бы Малиновского, Зинченко, Ярмоленко.
После последних матчей команды остались смешанные чувства. 1:1 с Казахстаном – это не очень хороший результат. Но 1:1 на выезде с Францией – это уже достижение. Еще раньше видел победу над Испанией – 1:0. Не стоит недооценивать Украину – сборная доказывает свою силу в больших матчах. Мы очень уважаем вашу команду.
- На сколько процентов вы уже определились с составом на Евро?
– 95% состава на чемпионат Европы я уже знаю. Но всегда остается одна, две или три позиции, когда вы еще сомневаетесь. Часто выбор стоит перед дилеммой – брать опытного игрока или дать шанс молодежи, которая активно стучится в двери сборной? Над такими вещами я до сих пор думаю.
Это одна из самых тяжелых задач для тренера. Я знаю, как много игроков хотят попасть на этот турнир и как тяжело они работали ради этого. Но это часть моей работы.
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