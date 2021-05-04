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Жена Гусева: Не знаю, как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную
На счету хавбека - 98 матчей за национальную команду
Жена экс-игрока, а ныне тренера "Динамо" Олега Гусева Мария рассказала о том, как хавбек в свое время уходил из
"Когда Олега не взяли на Евро-2016, он очень тяжело переживал этот период. И я тоже. Олег сделал очень много для сборной. Он играл не за деньги, а отдавался полностью. Он любит Украину, он патриот. Не знаю, как можно было не дать человеку сыграть 100-й матч. У тебя есть карьера, большие достижения, конечно, ты рассчитываешь на это.
Были обещания, что разрешат выйти на поле, когда Олег еще играл, но завершал карьеру. Даже на замену, выпустите хоть на 89-й минуте, чтобы ему засчиталось. Для него это очень важно. Думаю, для многих украинцев, которые наблюдали за этим, тоже.
Обещания были, но потом никто не выполнил, и Олег завершил карьеру. Он всегда хотел достойно завершить карьеру, потому что в определенном возрасте начинаешь понимать, что уже нет такой физической подготовки. Уже не можешь играть, как раньше, а выступать на уровне ниже...
Плюс есть проблемы со здоровьем, с суставами, а у профессиональных спортсменов может даже до инвалидности доходить, потому что большие проблемы. У него такие травмы, что ему даже сейчас тяжело ходить", - сказала Мария Гусева.
Напомним, что на счету Гусева 98 матчей за сборную Украины. Последний поединок за национальную команду он провел в марте 2016 года.
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