  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Жена Гусева: Не знаю, как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Гусева: Не знаю, как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На счету хавбека - 98 матчей за национальную команду

Жена Гусева: Не знаю, как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную

Новина українською

Жена экс-игрока, а ныне тренера "Динамо" Олега Гусева Мария рассказала о том, как хавбек в свое время уходил из сборной Украины.

"Когда Олега не взяли на Евро-2016, он очень тяжело переживал этот период. И я тоже. Олег сделал очень много для сборной. Он играл не за деньги, а отдавался полностью. Он любит Украину, он патриот. Не знаю, как можно было не дать человеку сыграть 100-й матч. У тебя есть карьера, большие достижения, конечно, ты рассчитываешь на это.

Были обещания, что разрешат выйти на поле, когда Олег еще играл, но завершал карьеру. Даже на замену, выпустите хоть на 89-й минуте, чтобы ему засчиталось. Для него это очень важно. Думаю, для многих украинцев, которые наблюдали за этим, тоже.

Обещания были, но потом никто не выполнил, и Олег завершил карьеру. Он всегда хотел достойно завершить карьеру, потому что в определенном возрасте начинаешь понимать, что уже нет такой физической подготовки. Уже не можешь играть, как раньше, а выступать на уровне ниже...

Плюс есть проблемы со здоровьем, с суставами, а у профессиональных спортсменов может даже до инвалидности доходить, потому что большие проблемы. У него такие травмы, что ему даже сейчас тяжело ходить", - сказала Мария Гусева.

Напомним, что на счету Гусева 98 матчей за сборную Украины. Последний поединок за национальную команду он провел в марте 2016 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Гусев Украина Динамо (Киев) Мария Гусева
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.05.2021 в 23:40
Мені тоді здалося, що Олег став заручником власного високого рівня, що демонстрував багато років поспіль. А у 2016 вже не дотягував до свого ж власного звичного рівня, от і склалося враження, що він вже здав, хоча при цьому аж ніяк не поступався деяким пасажирам, що з'їздили на Євро.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
04.05.2021 в 23:23
Сыграть 100 матчей это ладно... Как можно было не взять Гусева на Евро - вот это загадка для меня. Наверное, Гусев тоже тогда "не вписывался в схемы Шевченко"
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...