Один из трех ближайших спаррингов сборной пройдет на Днепр-Арене

Один из трех запланированных контрольных матчей сборной Украины перед Евро состоится в Днепре,

Как пишет Meta-ratings, на "Днепр-Арене" украинцы примут сборную Северной Ирландии (3 июня).

Что касается матчей с Бахрейном (23 мая), и Кипром (7 июня), то они состоятся в Харькове на стадионе "Металлист".

Напомним, что подготовительный сбор перед Евро сборная Украины проводит в Харькове.