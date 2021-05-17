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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из трех ближайших спаррингов сборной пройдет на Днепр-Арене

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцы сыграют в Днепре против Северной Ирландии

Один из трех ближайших спаррингов сборной пройдет на Днепр-Арене

Новина українською

Один из трех запланированных контрольных матчей сборной Украины перед Евро состоится в Днепре,

Как пишет Meta-ratings, на "Днепр-Арене" украинцы примут сборную Северной Ирландии (3 июня).

Что касается матчей с Бахрейном (23 мая), и Кипром (7 июня), то они состоятся в Харькове на стадионе "Металлист".

Напомним, что подготовительный сбор перед Евро сборная Украины проводит в Харькове.

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В статье: Украина
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
17.05.2021 в 21:32
Бахрейн-это серьёзно!!!Опустились ниже плинтуса!А пол-года,год назад называли и Италию,и Германию,и Бразилию,а закончилось кем?!
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download1 (huyersk)
17.05.2021 в 21:32
а вболівали?
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