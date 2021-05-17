Национальная сборная Украины
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Один из трех ближайших спаррингов сборной пройдет на Днепр-Арене
Украинцы сыграют в Днепре против Северной Ирландии
Один из трех запланированных контрольных матчей
Как пишет Meta-ratings, на "Днепр-Арене" украинцы примут сборную Северной Ирландии (3 июня).
Что касается матчей с Бахрейном (23 мая), и Кипром (7 июня), то они состоятся в Харькове на стадионе "Металлист".
Напомним, что подготовительный сбор перед Евро сборная Украины проводит в Харькове.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
17.05.2021 в 21:32
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download1 (huyersk)
17.05.2021 в 21:32
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