Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский не сыграет на предстоящем Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, у Виталия трещина плюсневой кости ступни. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца.

Отмечается что проблемы у игрока стали видны, когда начались игровые нагрузки на сборе национальной команды - появилась боль в ноге, которая только нарастал.

Также УАФ подчёркивает, что данное повреждение футболист получил еще в клубе.

Сегодня Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.