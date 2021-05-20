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Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек уже покинул расположение национальной команды

Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский не сыграет на предстоящем Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, у Виталия трещина плюсневой кости ступни. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца.

Отмечается что проблемы у игрока стали видны, когда начались игровые нагрузки на сборе национальной команды - появилась боль в ноге, которая только нарастал.

Также УАФ подчёркивает, что данное повреждение футболист получил еще в клубе.

Сегодня Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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ДВ (Одесса)
20.05.2021 в 19:50
Как обычно новость для страждующих. То что хотят услышать..
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0
-2
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 19:54
Ты опять угарным газом надышался?
Ответить
0
0
Dalskyi (Sviaschene)
20.05.2021 в 19:57
Морське повітря.
0
0
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 19:49
Шепелєв вилетів, Буяльський вилетів, а збори тільки розпочалися...
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
20.05.2021 в 19:48
Мандєц( Жаль. Віталію здоров'я! Втрата для збірної...
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2021 в 19:37
Отличный игрок и находит зоны,и поле видит хорошо,а получим Коваленко в итоге
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+1
0
MaximSK (Киев)
20.05.2021 в 19:29
Очень жаль, почему-то не везет ему в сборной, хотя игрок хороший, теперь точно оставят Коваленко.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 19:24
Жаль, такий гравець міг би суттєво допомогти команді.
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+1
0
emart57 (Киев)
20.05.2021 в 19:23
Жаль
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+4
0
Dr. House (Поділля)
20.05.2021 в 19:22
Писец...
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+2
0


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