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Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы
Хавбек уже покинул расположение национальной команды
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" и
Как сообщает официальный сайт УАФ, у Виталия трещина плюсневой кости ступни. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца.
Отмечается что проблемы у игрока стали видны, когда начались игровые нагрузки на сборе национальной команды - появилась боль в ноге, которая только нарастал.
Также УАФ подчёркивает, что данное повреждение футболист получил еще в клубе.
Сегодня Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе.
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