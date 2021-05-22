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Шапаренко: Прицел на тренировках уже идет и на матчи чемпионата Европы
Но и о Бахрейне не забывают
УАФ/Павло Кубанов
Полузащитник Национальной сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал тренировки команды в рамках подготовки к Евро-2020:
"Готовимся к спаррингу, и тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы.
Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все стоящие перед нами сейчас, а потом у нас будет немного отдыха", - сказал Шапаренко.
Напомним, что на сборную Украины в рамках подготовки к Евро-2020 ожидают три спарринга: против Бахрейна 23 мая, Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня.
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