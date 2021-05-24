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Цыганков забил 6-й мяч за сборную Украины
За национальную команду футболист провел 25 матчей
Вчера, 23 мая, сборная Украины провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020.
Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном 1:1. Забитым мячом в составе украинцев в компенсированное ко второму тайму время отличился полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. После флангового прострела партнера он поразил ворота из пределов вратарской площади, сравняв счет.
Этот гол стал шестым для Виктора за национальную сборную, в составе которой он провел 25 матчей. По количеству забитых мячей он догнал Руслана Малиновского, Александра Алиева и Виктора Леоненко, а также опередил Сергея Попова, Александра Зинченко, Юрия Максимова, Романа Безуса и Алексея Белика, которые имеют в своем активе по пять точных ударов в составе украинской команды.
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