Сборная Украины в следующем году будет представлена в симуляторе FIFA

Национальная сборная Украины в следующем году появится в футбольном симуляторе FIFA. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симулятор FIFA будет национальная сборная Украины", - сообщил Павелко.

Остаётся несколько непонятным, появится сборная Украины в FIFA 22, выход которой ожидается 24 сентября этого года, либо уже в FIFA 23, которая появится осенью следующего года.