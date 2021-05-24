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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в следующем году будет представлена в симуляторе FIFA

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в следующем году будет представлена в симуляторе FIFA

ea.com

Новина українською

Национальная сборная Украины в следующем году появится в футбольном симуляторе FIFA. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симулятор FIFA будет национальная сборная Украины", - сообщил Павелко.

Остаётся несколько непонятным, появится сборная Украины в FIFA 22, выход которой ожидается 24 сентября этого года, либо уже в FIFA 23, которая появится осенью следующего года.

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В статье: Украина FIFA
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Источник:
УАФ

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