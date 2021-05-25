Шевчук: Считаю, что Шевченко должен предоставить игровое время Пятову

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об игроках сборной Украины.

"На 90% тренерский штаб определился с заявкой и я понимаю, кто будет в этой обойме. Поэтому на этот сбор была приглашена большая группа молодых исполнителей, которая работает на будущее, чтобы посмотреть их в тренировочном процессе. Может кто-то себя отлично проявит и получит шанс поехать на Евро. Ярмоленко и Коноплянка еще буквально два-три года назад были одними из лидеров сборной, тот же Андрей Пятов. Сейчас пошла смена поколений: Зинченко, Малиновский. Степаненко опытный и еще молодой парень, который должен еще несколько лет играть на этом же уровне.

В этом году отлично себя проявили и Бущан, и Трубин. Пятов мало играл последние полгода, практически не появлялся на поле. Ребята воспользовались этим и тем временем показали отличную игру, получили вызов и теперь для меня конкуренция будет между Бущаном и Трубином. Но, конечно же, нельзя отбрасывать Пятова, потому что это опытный игрок, который в любой момент может выйти и показать хороший уровень. Я считаю, что Шевченко ему должен предоставить игровое время, чтобы он почувствовал этот тонус игры, который он не получал давно за Шахтер.

Петряк в последних полтора года не вызывается в состав сборной Украины, поэтому у Шевченко всегда в обойме даже те игроки, которые не появляются на поле, но они есть в обойме сборной Украины. Поэтому это нормально, что его не вызвали. Я считаю, что у Буяльского это лучший сезон в его карьере, в этом году он себя реально круто проявлял. Очень жаль, что когда сборная обратила на него внимание и пригласила только в конце, когда Евро на носу, он получил такую неприятную травму", - отметил Шевчук.