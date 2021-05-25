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Шевчук: Считаю, что Шевченко должен предоставить игровое время Пятову

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-футболист сборной Украины - о голкипере национальной команды

Шевчук: Считаю, что Шевченко должен предоставить игровое время Пятову

instagram.com/piat30

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об игроках сборной Украины.

"На 90% тренерский штаб определился с заявкой и я понимаю, кто будет в этой обойме. Поэтому на этот сбор была приглашена большая группа молодых исполнителей, которая работает на будущее, чтобы посмотреть их в тренировочном процессе. Может кто-то себя отлично проявит и получит шанс поехать на Евро. Ярмоленко и Коноплянка еще буквально два-три года назад были одними из лидеров сборной, тот же Андрей Пятов. Сейчас пошла смена поколений: Зинченко, Малиновский. Степаненко опытный и еще молодой парень, который должен еще несколько лет играть на этом же уровне.

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В этом году отлично себя проявили и Бущан, и Трубин. Пятов мало играл последние полгода, практически не появлялся на поле. Ребята воспользовались этим и тем временем показали отличную игру, получили вызов и теперь для меня конкуренция будет между Бущаном и Трубином. Но, конечно же, нельзя отбрасывать Пятова, потому что это опытный игрок, который в любой момент может выйти и показать хороший уровень. Я считаю, что Шевченко ему должен предоставить игровое время, чтобы он почувствовал этот тонус игры, который он не получал давно за Шахтер.

Петряк в последних полтора года не вызывается в состав сборной Украины, поэтому у Шевченко всегда в обойме даже те игроки, которые не появляются на поле, но они есть в обойме сборной Украины. Поэтому это нормально, что его не вызвали. Я считаю, что у Буяльского это лучший сезон в его карьере, в этом году он себя реально круто проявлял. Очень жаль, что когда сборная обратила на него внимание и пригласила только в конце, когда Евро на носу, он получил такую неприятную травму", - отметил Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Андрей Пятов Украина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
25.05.2021 в 13:47
А якщо і Пятов налажє, то тоді дати шанс третьому воротарю ШД? До євро менше місяця, а ми шанси роздавати будемо? Де стільки товарняків набрати? Людина не грала вже рік. Та і вік - не сімнадцять. Якщо вже брати, то краще Луніна ніж Пятова. На перспективу толку більше. Того ж Андрія, теж колись на чс-06 брали третім і він видав класну кар'єру. То для чого зараз? Він до 60 гратиме? Тим більше з такою грою Трубіна взагалі треба Луніна в товарняку пробувати. Той хоч тільки тренується, але з модрічами, бензема, рамосами, куртуа... А Андрюха, теж тільки тренуються, але із дентіньями, судаковими, трубіними... Пятова третім воротарем в заявку можна і без надання шансів брати
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
25.05.2021 в 13:25
а кто это Шевчук --президент ШД --ты ещё Ротаня назначь глфизруком СБУ после Шевы
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0
0
football_soccer (Украина)
25.05.2021 в 13:05
а почему этот "шахтёровское сердце" молчал, когда Пятов весь сезон сидел на скамейке и не требовал у Каштру его выпускать?
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.05.2021 в 12:53
А этот счётовод в курсе, что у Степаненко проблемы со здоровьем и вопрос о нескольких годах игры сейчас точно не стоит?
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