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Левченко: Довбик - это будущее сборной Украины, ему есть куда расти
Экс-хавбек оценил игру молодого футболиста
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру нападающего Артема Довбика в матче с Бахрейном.
"Конечно, тоже жаль, что Мораес травмировался и пропустит Евро. Он был боевой единицей сборной. Что касается Довбика, то, на мой взгляд, он неплохо себя проявил. Не забил, но момент был. Понравилось, как он двигается, как видит поле.
Думаю, Довбик — это будущее сборной. Ему тоже еще есть куда расти. Но кроме Ромы Яремчука, у нас пока нет форварда, который сходу может его заменить", — сказал Левченко.
В минувшем сезоне УПЛ 23-летний Довбик в составе "Днепра-1" во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
Напомним, что в составе национальной команды Артем Довбик дебютировал 31 марта, в матче против "Казахстана" (1:1), заменив Николая Шапаренко.
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