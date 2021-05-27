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Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро
Также хороший прирост в цене показали Зинченко и Шапаренко
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые примут участие в
Обновления касались пока что только группы C, где сыграют сборные Нидерландов, Австрии, Северной Македонии и Украины.
В сборной Украины наибольший прирост у хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, который подорожал с 21 до 30 млн. евро и остается самым дорогим украинским игроком и входит в топ-13 игроков группы C.
Поднял свою цену на 5 млн (до 25 млн евро) и игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Теперь Алекс делит 2-3 места в сборной с Виктором Цыганковым (+1 млн евро, 25 млн),
Завершает тройку победителей обновления еще один полузащитник, Николай Шапаренко из "Динамо". При Луческу стоимость увеличилась на 3 млн евро (с 5 до 8 млн евро).
Самым дорогим игроком группы С оказался полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг – 90 миллионов евро.
Ну и отметим, что Малиновский со своей ценой в 30 млн делит 9-13 места среди всех футболистов группы С.
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