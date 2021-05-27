  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также хороший прирост в цене показали Зинченко и Шапаренко

Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые примут участие в Евро-2020.

Обновления касались пока что только группы C, где сыграют сборные Нидерландов, Австрии, Северной Македонии и Украины.

В сборной Украины наибольший прирост у хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, который подорожал с 21 до 30 млн. евро и остается самым дорогим украинским игроком и входит в топ-13 игроков группы C.

Поднял свою цену на 5 млн (до 25 млн евро) и игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Теперь Алекс делит 2-3 места в сборной с Виктором Цыганковым (+1 млн евро, 25 млн),

Завершает тройку победителей обновления еще один полузащитник, Николай Шапаренко из "Динамо". При Луческу стоимость увеличилась на 3 млн евро (с 5 до 8 млн евро).

Самым дорогим игроком группы С оказался полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг – 90 миллионов евро.

Ну и отметим, что Малиновский со своей ценой в 30 млн делит 9-13 места среди всех футболистов группы С.

Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро - изображение 1
Transfermarkt поднял цену на Малиновского до 30 млн. Он будет самым дорогим украинцем на Евро - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Динамо (Киев) Манчестер Сити Александр Зинченко Николай Шапаренко Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
transfermarkt

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:54
Маловато как-то. Учитывая его невероятную игру за этот сезон в Серии А, где он был признан лучшим ассистентом в чемпионате, он должен стоять минимум 50 млн. Ну не может никакущий Де Йонг стоить 90 млн. Да и чем хуже Малина того же Зелински, Фабияна Руиза, Пеллегрини, Артура из Серии А, которые стоят дороже?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 19:42
А на Зінченка ціну підняли за компанію?
Ответить
0
-3
Dardolis (Первомайск)
27.05.2021 в 20:29
Он у тебя бабу увел, что ты под каждым постом к нему негатив высказываешь?) Зина трофеи заслужил + финал ЛЧ на носу.
Ответить
+1
-1
download1 (huyersk)
27.05.2021 в 19:32
Якось Яремчук має більше коштувати. Як перейде до топ-5, то це мабуть вплине на ціну вже у більший бік
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 19:23
Незаслуженно Супрягу так низко оценили!!!
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
27.05.2021 в 19:29
Самым дорогим украинцем должен быть, не меньше.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...