Соболь - о тренировках в сборной: Здесь очень хорошая атмосфера

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о том, как идет подготовка команды к Евро-2020:

"Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.

Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в окончательную заявку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.

Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях", — сказал Соболь.