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Национальная сборная Украины

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Соболь - о тренировках в сборной: Здесь очень хорошая атмосфера

Национальная сборная Украины
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Игроку нравится обстановка в команде

Соболь - о тренировках в сборной: Здесь очень хорошая атмосфера

Новина українською

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о том, как идет подготовка команды к Евро-2020:

"Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.

Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в окончательную заявку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.

Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях", — сказал Соболь.

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В статье: Национальная сборная Украины Эдуард Соболь
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Источник:
Сайт УАФ

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