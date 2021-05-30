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Соболь - о тренировках в сборной: Здесь очень хорошая атмосфера
Игроку нравится обстановка в команде
Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о том, как идет подготовка команды к Евро-2020:
"Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.
Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в окончательную заявку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.
Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях", — сказал Соболь.
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