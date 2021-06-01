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Арбитр Бойко ознакомил сборную Украины с нюансами и акцентами судейства на Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Есть интересные моменты при случайно игре рукой

Арбитр Бойко ознакомил сборную Украины с нюансами и акцентами судейства на Евро-2020

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Во вторник 1 июня представитель комитета арбитров УЕФА Сергей Бойко ознакомил сборную Украины с презентацией под названием "Работаем вместе для лучшего понимания игры". С помощью видеоэпизодов и объяснений действующий арбитр ФИФА проиллюстрировал тренерам и игрокам те игровые моменты, на которых будет акцентировано внимание участников Евро-2020.

В частности, речь шла о неправомерных контактах и опасную игру против оппонента во время единоборств, а также задержку игрока команды-соперницы, - такие действия футболистов могут привести к удалению или по меньшей мере предупреждения. Горчичники перед собой увидят и симулянты, которые хотят обмануть арбитра.

Также Сергей Бойко коснулся определенных нюансов в определении офсайда и игры рукой, обратив внимание на моменты, когда мяч случайно попадает в руку игрока атакующей команды. Интересно, что случайное попадание мяча в руку игрока, после которого его партнер забивает мяч в ворота соперника, не будет считаться нарушением правил и такой гол будет засчитан. В то же время, если сам игрок, в руки которого случайно попал мяч, отправил круглого в ворота - гол будет отменен.

Также рефери акцентировал внимание на строгом отношении арбитров к протестам, которые совершают игроки, подрывая авторитет арбитра. "Если футболисты окружают рефери с требованием изменения решения или наказания оппонента, то минимум один из них получит предупреждение, - предупредил Бойко, - при этом арбитр по своему усмотрению определяет того игрока, который заслуживает такого наказания. Поэтому футболисты, которые уже имеют предупреждения в игре, серьезно рискуют получить вторую желтую, а с ней - и удаление".

Так же будет караться предупреждением демонстративная жестикуляция с требованием показать горчичник оппоненту. Поэтому рефери призвал игроков уважать друг друга, избегать конфронтации и вместе способствовать лучшему пониманию игры.

После основной части презентации у тренеров и игроков было несколько вопросов к арбитру, на которые он дал свои ответы.

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В статье: Украина Сергей Бойко
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Источник:
УАФ

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