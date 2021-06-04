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Зинченко: Если буду долго думать о поражении в финале ЛЧ, это не пойдет на пользу в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Зинченко присоединился к сборной Украины

Зинченко: Если буду долго думать о поражении в финале ЛЧ, это не пойдет на пользу в сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 4 июня, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся в расположение сборной Украины после того, как получил отдых по итогам поражения в финале Лиги чемпионов от Челси (0:1).

"Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе. Конечно, жду встречи со сборной, с ребятами. Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация.

Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом.

Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2021 в 18:18
Парень инфантильный ужас нах...
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Technical
04.06.2021 в 17:31
Клубів може бути багато в кар'єрі, а Збірна - одна.
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 17:29
"Думаю, что поражение в финале ЛЧ на всю жизнь, нужно переключиться на Евро." --- Как-то стремно стало, может не переключайся?
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