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Зинченко: Если буду долго думать о поражении в финале ЛЧ, это не пойдет на пользу в сборной
Зинченко присоединился к сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 июня, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся в расположение
"Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе. Конечно, жду встречи со сборной, с ребятами. Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация.
Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом.
Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной", - сказал Зинченко.
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