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Зинченко прибыл в расположение сборной, Цыганков и Соболь вернулись в общую группу
Подготовка к Евро продолжается
Фото Павла Кубанова - УАФ
На следующий день после товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0) у
Команда вернулась в Харьков поздно после игры, а перед обедом к сборной присоединился Александр Зинченко.
Вечером Зинченко вышел на поле "Солнечного" на свою первую тренировку на нынешнем подготовительном сборе.
В вечерней тренировке приняли участие все игроки, присутствующие сейчас в лагере команды, в том числе Виктор Цыганков и Александр Тымчик, которые ранее работали индивидуально, а также Эдуард Соболь, который успешно прошел все медицинские обследования и теперь готовится к Евро.
После занятия у команды были восстановительные процедуры и массаж - в ближайшие дни сборная перейдет на режим одноразовых тренировок, плавно переходя к заключительному этапу подготовки к чемпионату Европы.
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