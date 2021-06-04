Зинченко прибыл в расположение сборной, Цыганков и Соболь вернулись в общую группу

На следующий день после товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0) у сборной Украины было восстановление.

Команда вернулась в Харьков поздно после игры, а перед обедом к сборной присоединился Александр Зинченко.

Вечером Зинченко вышел на поле "Солнечного" на свою первую тренировку на нынешнем подготовительном сборе.

В вечерней тренировке приняли участие все игроки, присутствующие сейчас в лагере команды, в том числе Виктор Цыганков и Александр Тымчик, которые ранее работали индивидуально, а также Эдуард Соболь, который успешно прошел все медицинские обследования и теперь готовится к Евро.

После занятия у команды были восстановительные процедуры и массаж - в ближайшие дни сборная перейдет на режим одноразовых тренировок, плавно переходя к заключительному этапу подготовки к чемпионату Европы.