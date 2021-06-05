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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Судаков: Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок доволен своим первым матчем за сборную

Судаков: Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Дебютант сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями от игры и тренировок в национальной команде:

"В матче с Бахрейном тренер предоставил мне возможность дебютировать, выпустил на замену. Я получил игровую практику, и хотя это необычно для меня, но очень приятно - играть за национальную сборную. Во втором поединке, с Северной Ирландией, волнения не было. Просто не успел начать волноваться.

Тренер ставит мне конкретные задачи перед каждым матчем. В первую очередь - сохранять структуру игры, обострять ее. И я стараюсь это делать. Честно говоря, был сильно удивлен, когда узнал, что попал в финальную заявку на Евро-2020. До этого было много разговоров, и кое-кто не считал такое решение тренерского штаба справедливым. Но я это не слишком хочу комментировать - просто выхожу на поле, работаю и стараюсь получать удовольствие от игры. Я считаю, что попал в список из 26-ти игроков именно за счет своей упорного труда.

Я рад, что меня поддерживают более опытные игроки, особенно одноклубники по донецкому "Шахтеру". Это Тарас Степаненко, Сергей Кривцов. Однако и ребята из "Динамо" также приняли очень хорошо. Дедовщины нет. Все подсказывают и с уважением относятся к молодежи. Атмосфера в команде вообще мне очень нравится. А что касается тренировочного процесса, то я никогда не подходил к нему с таким удовольствием. Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал.

Что касается самого чемпионата Европы, то, в первую очередь, хотелось бы получить игровое время. Неважно сколько, хоть минуту. А там уже все, что зависит от меня, я надеюсь продемонстрировать", - сказал Судаков.

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В статье: МФК Николаев Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (3)
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Neon11 (Ахтырка)
05.06.2021 в 19:34
..." з такими професіоналами я ще не працював"..Промовиста фраза! Й додавати нічого не потрібно!
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+5
0
2.dc (Николаев)
05.06.2021 в 19:40
... ага, сдал нафиг Шахтер с потрохами ... )))
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+4
0
Tasha (Киев)
05.06.2021 в 19:48
Он походу сам не понял как его слова звучат со стороны)))
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+2
-1


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