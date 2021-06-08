Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Если мы выйдем из группы, это уже будет хороший результат
Эйфории после разгрома Кипра нет и быть не может
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после
- Мы очень благодарны Харькову, здесь были созданы все необходимые для нас условия. Команда завтра спокойно вылетает на Евро-2020.
- Удаление в составе Кипра то изменило ваши тактические планы на игру?
- Никак не изменило. Нам бы хотелось, чтобы сегодняшний матч обеспечил нагрузки для ребят. Я попросил их не сбавлять темп во втором тайме. Мы постоянно держали мяч, создавали моменты. Очень важно для команды и игроков, чтобы каждый выполнял необходимый объем работы. Команда сегодня выглядела лучше, поскольку была свежей, это видно невооруженным глазом. Это позитивная информация для нас.
- У Тымчика и Цыганкова травмы? Каково сейчас их состояние?
- Пока они освобождены от тренировочного процесса, лечатся. Надеемся, что в ближайшее время они будут тренироваться.
- Сегодняшняя победа со счетом 4:0 зарядит команду энергией на чемпионат Европы?
- У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Форма футболистов мне понравилась. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграли - всегда положительно. Хороший футбол - тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед.
- Перед пенальти Ярмоленко вы очень переживали. Для вас это был важный момент?
- Мне всегда хочется, чтобы наши игроки забивали, это касается не только пенальти, но и любых моментов. Когда они не реализуют их, я все-таки нервничаю. Ярмоленко не реализовал последний 11-метровый, поэтому важно, чтобы он забил и почувствовал эту уверенность.
- Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур считает, что его команда на Евро обыгрывает Украину со счетом 3:1. Не слишком ли это смелый прогноз?
- Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команды. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся.
- Выход в какую стадию на Евро-2020 будет считаться успехом для нашей команды?
- Как я уже сказал, у нас непростая группа. Если мы с ней выйдем, это уже будет хороший результат.
- Каковы ваши впечатления от проводов сборной на Евро?
- По-моему, все было идеально. Без пафоса, без чего лишнего. Сыграли на прекрасном стадионе в городе, где нас любят и поддерживают. По всей Украине есть поддержка и интерес, куда бы ни приехала национальная команда. Зрители пришли сегодня, поддержали команду. Для нас самое главное, что болельщики верят в сборную. Спасибо им большое, и вам, журналистам, тоже спасибо.
- Сколько всего футболистов полетит с командой в Бухарест?
- Я думаю, сегодня мы еще раз поговорим с врачами. Посмотрим, оценим шансы травмированных исполнителей, есть ли смысл добавлять кого-то. Мы планируем полететь составом из 26-ти игроков, если не будет каких-либо изменений. Надеюсь, их не будет.
Популярное сейчас
- Украина – Кипр 4:0. Видео голов и обзор матча
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Российский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО