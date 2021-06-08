Шевченко: Если мы выйдем из группы, это уже будет хороший результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после товарищеского матча с командой Кипра , в котором сине-желтые победили со счетом 4:0.

- Мы очень благодарны Харькову, здесь были созданы все необходимые для нас условия. Команда завтра спокойно вылетает на Евро-2020.

- Удаление в составе Кипра то изменило ваши тактические планы на игру?

- Никак не изменило. Нам бы хотелось, чтобы сегодняшний матч обеспечил нагрузки для ребят. Я попросил их не сбавлять темп во втором тайме. Мы постоянно держали мяч, создавали моменты. Очень важно для команды и игроков, чтобы каждый выполнял необходимый объем работы. Команда сегодня выглядела лучше, поскольку была свежей, это видно невооруженным глазом. Это позитивная информация для нас.

- У Тымчика и Цыганкова травмы? Каково сейчас их состояние?

- Пока они освобождены от тренировочного процесса, лечатся. Надеемся, что в ближайшее время они будут тренироваться.

- Сегодняшняя победа со счетом 4:0 зарядит команду энергией на чемпионат Европы?

- У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Форма футболистов мне понравилась. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграли - всегда положительно. Хороший футбол - тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед.

- Перед пенальти Ярмоленко вы очень переживали. Для вас это был важный момент?

- Мне всегда хочется, чтобы наши игроки забивали, это касается не только пенальти, но и любых моментов. Когда они не реализуют их, я все-таки нервничаю. Ярмоленко не реализовал последний 11-метровый, поэтому важно, чтобы он забил и почувствовал эту уверенность.

- Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур считает, что его команда на Евро обыгрывает Украину со счетом 3:1. Не слишком ли это смелый прогноз?

- Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команды. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся.

- Выход в какую стадию на Евро-2020 будет считаться успехом для нашей команды?

- Как я уже сказал, у нас непростая группа. Если мы с ней выйдем, это уже будет хороший результат.

- Каковы ваши впечатления от проводов сборной на Евро?

- По-моему, все было идеально. Без пафоса, без чего лишнего. Сыграли на прекрасном стадионе в городе, где нас любят и поддерживают. По всей Украине есть поддержка и интерес, куда бы ни приехала национальная команда. Зрители пришли сегодня, поддержали команду. Для нас самое главное, что болельщики верят в сборную. Спасибо им большое, и вам, журналистам, тоже спасибо.

- Сколько всего футболистов полетит с командой в Бухарест?

- Я думаю, сегодня мы еще раз поговорим с врачами. Посмотрим, оценим шансы травмированных исполнителей, есть ли смысл добавлять кого-то. Мы планируем полететь составом из 26-ти игроков, если не будет каких-либо изменений. Надеюсь, их не будет.