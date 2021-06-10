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Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины
Хавбек вместе с командой летит в Амстердам
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг 10 июня подопечные Андрея Шевченко провели две тренировки, причем в вечернем занятии в общей группе работал хавбек Виктор Цыганков, который 11 июня вместе со всей командой возьмет курс на Нидерланды.
Утром полузащитник
Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.
Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня и начнется в 22:00.
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