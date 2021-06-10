Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины

Сборная Украины в Румынии продолжает подготовку к старту на Евро-2020.

В четверг 10 июня подопечные Андрея Шевченко провели две тренировки, причем в вечернем занятии в общей группе работал хавбек Виктор Цыганков, который 11 июня вместе со всей командой возьмет курс на Нидерланды.

Утром полузащитник тренировался индивидуально и его участие в матче с Нидерландами оставалось под вопросом.

Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня и начнется в 22:00.