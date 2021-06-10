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Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Хавбек вместе с командой летит в Амстердам

Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины в Румынии продолжает подготовку к старту на Евро-2020.

В четверг 10 июня подопечные Андрея Шевченко провели две тренировки, причем в вечернем занятии в общей группе работал хавбек Виктор Цыганков, который 11 июня вместе со всей командой возьмет курс на Нидерланды.

Утром полузащитник тренировался индивидуально и его участие в матче с Нидерландами оставалось под вопросом.

Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Нидерланды Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 23:38
Це приємна новина. Надіюсь що Віктор допоможе в матчі з Нідерландами.
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С.Карпович. (Ланівці)
10.06.2021 в 23:31
Може дійсно відклигає,гравець він бомбезний,але ,,,,,,,,,є одне "але"
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0
royalstas (Вінниця)
10.06.2021 в 23:20
Чесно кажучи не знаю як він зможе грати в європі де інтенсивність ще вища ніж у нас. Гравець то непоганий але здається ні один топ клуб в здоровому глузді не візьме собі "стікляшку"......
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