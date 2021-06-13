Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Главный тренер сборной Украины огласил заявку на первый матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Нидерландов:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 17. Александр Зинченко, 20.Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19 Артем Беседин, 26 Артем Довбик

Отметим, что в заявку не попали трое игроков, которые находятся в лагере сборной: Виктор Цыганков, Роман Безус и Георгий Судаков.

Поединок между "оранье" и "сине-желтыми" запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.