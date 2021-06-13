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Национальная сборная Украины

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Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Также в списке нет молодого таланта

Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины огласил заявку на первый матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Нидерландов:

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 17. Александр Зинченко, 20.Александр Зубков
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19 Артем Беседин, 26 Артем Довбик

Отметим, что в заявку не попали трое игроков, которые находятся в лагере сборной: Виктор Цыганков, Роман Безус и Георгий Судаков.

Поединок между "оранье" и "сине-желтыми" запланирован на сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

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В статье: Андрей Шевченко Роман Безус Украина Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (21)
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alex.belogubko (одесса)
13.06.2021 в 12:01
5-0 не будет а штуки 2-3
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0
0
avatar
Американец 2000
13.06.2021 в 11:50
Предлагаю написать тут прогноз счёта который вы думаете будет !Голландия - Украина - 5 - 0 !!!Очень хотелось бы ошибиться !!! Но после Бахрейна и Казахстана как то мало верится в чудо !!!
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+1
-2
avatar
Американец 2000
13.06.2021 в 11:36
Андрей Пятов,Александр Караваев,Эдуард Соболь,Николай Матвиенко, Александр Тимчик,Тарас Степаненко,Руслан Малиновский, Марлос,Александр Зинченко,Артем Довбик,Роман Безус - такой состав мог бы на что то рассчитывать !Всё остальное - это любимчики Шевы из Динамо (((((( Особенно Ярмоленко с одним финтом , и еле передвигающийся по полю (((((( (((((((Все эти динамовские мажорчики испортят всю игру - запомните мои слова ! Выйдем на связь после игры !
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+2
-2
тутти-10 (Сумська область)
13.06.2021 в 12:04
З одним центральним захисником проти Нідерландів???? Круто!!!! Проти такого навіть те, що Тимчик і Марлос не вибігають, а Пятов без ігрової практики, то повна фігня!!!!))))
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.06.2021 в 11:13
Бущан, Миколенко, Матвієнко, Кривцов (Забарний?)Караваєв, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук. Хто, Забарний чи Кривцов?
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0
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.06.2021 в 11:49
Степаненко, Малиновський, Зінченко - оставить, остальных - ногой под зад из сборной!
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
13.06.2021 в 11:59
Тобі яка різниця? Твої вчора із бельгійцями "грали"
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
13.06.2021 в 11:51
То: тутти-10 (Сумська область) Думаю, такой состав и будет!
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
13.06.2021 в 11:59
Забарний чи Кривцов?
0
0
gychek (львов)
13.06.2021 в 11:04
Хейтери збірної_----на старт!Що там"Всі бревна,"Ярмола -дерев*яний".....Давайте--товстожопі.
Ответить
+3
-6
fanat_football (Херсон)
13.06.2021 в 11:02
Вместо Яремчука нужно было Судакова ставить.
Ответить
+2
-7
тутти-10 (Сумська область)
13.06.2021 в 11:04
Ответить
+1
-2
avatar
Американец 2000
13.06.2021 в 11:39
Судаков во второй игре товарищеской показал что рано ему ещё в сборную !
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.06.2021 в 11:00
Бревноленку и Питарчука бы еще выставить за дверь - и будут шансы.
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+3
-7
avatar
Американец 2000
13.06.2021 в 11:40
Как Шева может убрать свою любовь Бревноленко ???
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+1
-3
avatar
Крестоносец (Полтава)
13.06.2021 в 10:58
Нападение конечно - мда...И при этом не зовут лучшего бомбардира упл
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+4
-2
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Американец 2000
13.06.2021 в 11:43
А зачем нам нападение с Голландией ??? Кто туда к воротам пойдёт ???
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+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.06.2021 в 10:34
Все закономірно. Циганков не готовий. Судаков проплачений, а Безуса Шевченко визвав тільки тому що вболівальники надавили.
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+8
-6
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Микко82 (Херсон)
13.06.2021 в 10:58
Те саме подумалось.
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+5
-3
gychek (львов)
13.06.2021 в 11:02
Хто ,хто проплачений?Хоч сам зрозумів,що п*зданув?
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+5
-7
Technical
13.06.2021 в 11:17
якщо це дійсно так, то це лише підтверджує заангажованість та дивну логіку Шеви. Ну серйозно, хіба Судаков для такого турніру - це краща опція, ніж досвідчені Тотовицький, Юрченко? А на рахунок Безуса? Шевченко хоч бачив останні матчі Гента в сезоні, і те, що там витворяв Безус на полі?
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+2
0


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