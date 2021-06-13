Малиновский об игре с Нидерландами: Мы приготовили нечто особенное

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2020:

"Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов - сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное - хорошо сыграть в обороне.

Нам нужна максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол - не самая лучшая идея. Мы подготовили нечто особенное, но посмотрим завтра, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскованно", - сказал Малиновский.