  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский об игре с Нидерландами: Мы приготовили нечто особенное
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский об игре с Нидерландами: Мы приготовили нечто особенное

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Без открытого футбола

Малиновский об игре с Нидерландами: Мы приготовили нечто особенное

УЄФА/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2020:

"Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов - сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное - хорошо сыграть в обороне.

Нам нужна максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол - не самая лучшая идея. Мы подготовили нечто особенное, но посмотрим завтра, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскованно", - сказал Малиновский.

Матч между Нидерландами и Украиной запланирован на сегодняшний вечер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Нидерланды Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЄФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Камонплей
13.06.2021 в 12:43
схоже таки буде 532 на 532
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...