Нидерланды - Украина. Выход Шапаренко изменил игру к лучшему. Плохо, что такая опция усиления была одна

Вы нейтральный зритель и решили провести воскресный вечер за просмотром чемпионата Европы. Вам повезло, вы наткнулись на лучшую игру турнира. На игру, в которой впервые в истории турнира было забито пять мячей после "сухого" первого тайма, на игру, в течение первых десяти минут которой по воротам обеих команд был нанесен девять ударов, на игру, в которой было забито пять голов – наибольше на этом чемпионате Европы. Но если вы болельщик одной из команд-участниц этого матча...

Точнее, не так... Если вы болельщик Украины, то вам было несладко. Слишком уж контроверсийной вышла игра. Правильным решением в таких ситуациях будет сразу после матча выключить ТВ, погрузиться в сон, переосмыслить все и обуздать эмоции. И проанализировать все холодной головой.

Однако вот беда: даже без эмоций анализировать этот матч очень сложно. Так как слишком уж спорными являются выводы по персоналиям. В качестве примера берем Георгия Бущана. Некоторые статистические ресурсы, оценивающие показатели ТТД, назвали Георгия одним из худших в составе сборной Украины (InStat – 281, whoscored – 5,8). А визуальное впечатление сложилось такое, что без работы голкипера сборная Украины выходила бы на второй тайм обреченной. Собственно, четыре сейва – это хорошая работа, но некоторые закидывают Бущану ошибки при первом и третьем взятии ворот сборной Украины. Так как прикажете оценивать игру Бущана?

Нечто подобное можно говорить и о Зинченко. По данным того же whoscored у него восемь (!) отборов за матч – это лучший показатель среди всех игроков, уже сыгравших на этом чемпионате Европы. По показателям InStat у Зинченко оценки немного скромнее, но тоже есть двенадцать единоборств, две обводки, четыре отборы мяча. Однако есть и брак: шесть потерь мяча, две из которых на своей половине поля.

Однако в контексте Зинченко обратил внимание на другой нюанс. Номинально он начинал матч как один из трех центральных полузащитников, однако в ходе поединка постоянно смещался на левый полу-фланг. Это отчетливо видно на тепловой карте действий Александра.

Тепловая карта Зинченко: четко видно, что Александр уходил на левый фланг, при этом у него нет ни одного полезного действия в атаке / скриншот - whoscored

Не новость – Зинченко часто смещается в сборной из одной зоны в другую. Он привык к подобным маневрам и в "Манчестер Сити", но не привык играть без мяча. Во вчерашнем поединке сделал лишь 69 прикосновений. В сборной Нидерландов, для сравнения, меньше касаний к мячу сделали только три игрока основного состава, из которых один голкипер, и один центральный нападающий, забивший гол и которому, значит, можно простить.

У Зинченко же вообще ничего. Ни ударов по воротам, ни ключевых передач на обострение, ни дриблинга. Есть отбор мяча и перехваты – элементы защитной игры. Однако имеют ли эти элементы какую-то цену в контексте команды, пропустившей за матч трижды, и позволившей пробить по своим воротам пятнадцать раз? Вердикт напрашивается настойчиво: если не провал, то очень слабая игра от Зинченко.

Особенно если сравнивать ее с товарищескими матчами (особенно, против Кипра), когда те же смещения на левый фланг приносили немалые дивиденды Украине в плане построения атак. С Малиновским немного другая ситуация: он в спаррингах выглядел бледной тенью самого себя – не впечатлил и в стартовом поединке Евро-2020. Но опять неоднозначно.

По оценке InStat у него один из самых высоких индексов в команде – 321 (больше только у Яремчука и Ярмоленко). Он отдал результативную передачу, кроме того, отдал еще два паса на обострение, семнадцать раз (!) вступал в единоборства (лучший показатель в сборной Украины), имеет четыре обводки и десять отобранных мяча. Очень и очень неплохие показатели, но что делать с девятью потерями мяча, третья часть из которых на своей половине поля?

Неоднозначной является и игра Сидорчука. Можно сравнивать действия Сергея с действиями Жоржиньо Вейналдума – оба классические центральные полузащитники. Украинец, правда, действовал в глубине, а нидерландец номинально располагался ближе к чужим воротам, однако действовал по всему периметру поля. По логике, у Сидорчук была меньше зона ответственности, и должна была бы быть более высокая интенсивность действий. Но посмотрите на тепловую карту обоих игроков: разница колоссальная.

Тепловая карта действий Вейналдума (слева) и Сидорчука (справа); первый - самый полезный игрок матча, второй провел неоднозначную игру / скриншот - whoscored

При этом, не берусь утверждать, что Степаненко сыграл бы лучше Сидорчука. Учитывая ту форму, которую Тарас показывал во время контрольных матчей, а также учитывая проблемы с коленом, выход Сидорчука в стартовом составе читался. Немного удивляет то, что так поздно появился на поле Николай Шапаренко (последние 26 минут). Его появление оживило центр поля сборной Украины. Это напомнило матч киевского "Динамо" против "Брюгге" в 1/8-й финала Лиги Европы (гостевой), когда выход Шапаренко изменил игру в пользу украинской команды, направил мяч к воротам соперника.

Шапаренко успел за отведенное ему время четыре раза вступить в единоборства, сделать одну обводку, дважды отобрать мяч, точность его передач составила 95 процентов. И что важно – ни единой непринужденной потери мяча.

С выходом на поле Шапаренко игра сборной Украины изменилась тактически: с 4-3-3 на 4-2-3-1. Николай помогал Сидорчуку в глубине, Зинченко сместился на левый фланг полузащиты вместо бестолкового Марлоса, Малиновский выдвинулся ближе к центральному нападающему – на позицию, с которой он совершил прорыв в "Аталанте". И Украина забила два гола.

Формация сборной Украины (синим) до выхода на поле Шаперенко (верхняя картинка) и после выхода (нижняя картинка). 17-й номер - Зинченко, 8-й номер - Малиновский, 10 номер - Шапаренко

Замена Марлоса на Шапаренко – 64-я минута, голы Ярмоленко и Яремчука – 75-я и 79-я. Думаете, случайно? Таких случайностей в футболе не бывает. Да, второй гол прилетел со стандарта, но этот стандарт нужно было заработать. Шапаренко был в эпицентре событий.

Уже совсем другой вопрос – что Украина пропустила третий гол после банального навеса с фланга и банального удара головой. Виталий Миколенко – полный провал в матче, Николай Матвиенко – просто провал. В отношении Александра Караваева, как и многих других игроков сборной Украины, неоднозначные впечатления.

А вот Илью Забарного хотелось бы отметить – весьма зрелая игра для своего возраста. По показателю InStat (312) он стал четвертым лучшим игроком нашей команды после Ярмоленко, Яремчука и Малиновского. Не терял позицию, хорошо работал с мячом, был активен в единоборствах. Жаль, что партнеры по защите не поддержали Илью. Тогда был бы шанс не проиграть этот поединок.

А еще были проблемы в плане психологии. Можно смело утверждать, что наши игроки сильнее игроков сборной Северной Македонии (следующий соперник) по тактико-техническим характеристикам, но сильнее ли ментально? Вчера на поле был не участник чемпионата Европы, а команда нестабильных подростков. И то, что на таком уровне дебютировало сразу восемь игроков сборной Украины, не может быть оправданием. Никто не проводил такой длинный сбор, как команда Шевченко. Никто не сокращал национальный чемпионат. "Перелопатили" огромное количество игроков-кандидатов в сборную, создали вокруг команды пиар для чиновников из УАФ. А команда взяла и перегорела.

Если не "погасят" волнение, мандраж, душевную неуравновешенность, то не выиграют и следующий матч. А это уже будет действительно проблема.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine