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Национальная сборная Украины

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Журналист: После матча с Нидерландами Ярмоленко выразил претензии Марлосу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Претензии к игре хавбека Шахтера

Журналист: После матча с Нидерландами Ярмоленко выразил претензии Марлосу

Новина українською

Украинский журналист Артем Франков рассказал, что после матча с Нидерландами (2:3) возник конфликт в составе сборной Украины. Якобы капитан команды Андрей Ярмоленко высказал Марлосу недовольство его игрой в данном поединке.

- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.

- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.

- В перерыве или после матча?

- Подробностей не знаю.

- Претензии к игре в обороне?

- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Марлос
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (37)
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djeff2015 (Запорожье)
14.06.2021 в 22:25
этого в Команде быть не должно.
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0
0
Камонплей
14.06.2021 в 22:21
волаю...це лайно вигадав якийсь ноунейм-ютубер щоб клікали на його гівноролики і послався на "журнал футбол" для авторитетності, а тупі професійанали з великих ресурсів рознесли.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 22:06
Если Франков такое допустил, то его следовало бы дисквалифицировать и отобрать у него аккредитацию. Ибо нех
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
14.06.2021 в 22:05
Ну Марлос не крайок. И если его туда поставили и он там плохо сыграл ..... это не проблема Мврлоса ... это проблема тренерского штаба. Использовать пианиста для переноса рояля ... не самый лучший ход. Марлос это оттянутая девятка ... а вместе с Мораесом в лучшие годы ... ваще Агонь.
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+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 22:11
не крайок?)) то есть вся его игра в Металлисте и Шахтере на позиции правого вингера - это все не то?)))
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+2
-1
Одіссей (Донецьк)
14.06.2021 в 22:16
Правого... а не левого. Но в центре он лучше смотрется.
0
-3
dmitroj88
14.06.2021 в 21:55
Во время прошлого Евро Андрюша устроил скандал с Степаненко. Во время этого Евро с Марлосом? У него совсем с кукухой проблемы?
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+6
-7
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 21:52
Якщо це правда, то це дуже погано. Хоч Ярмоленко і правий, та це не його ума діло вказувати на помилки гравцям. На те є тренери. А він такий же гравець, як і Марлос. Дуже не хотілося б, щоб ми друге євро підряд скандалили
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+5
-3
Ten0N (Leopolis)
14.06.2021 в 21:55
З яких пір капітан не має права "напіхати" своїм гравцям?
Ответить
+5
-8
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 22:16
1. Капітан - Пятов. 2. На полі - піхай скільки влізе. А після гри - ні. Тренери проаналізували, розказали, пояснили... 3.:По суті Ярмоленко правий, але!!! Скандалити категорично не можна. Ви всі команда. А якщо завтра Андрій провалить гру, а умовний Безус зіграє корисно. Що тоді? 4. Згадайте Євро 16. Ярмоленко і Степаненко з кривими рилами руки тиснули одне одному. Чим закінчилося? Вони команда, а не банда гопарів
+2
-2
gychek (львов)
14.06.2021 в 22:10
Видно,що ви не грали в командні види спорту..Якраз капітан має авторитет ,лідер команди.Він ЗОБОВ*ЯЗАНИЙ жорстко говорити з гравцями.
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+2
-2
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 22:28
Ну, дивлячись який рівень Ви маєте на увазі. Ви на якому грав? Який вид спорту? Як знаток, розкажіть, будь ласка!
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.06.2021 в 22:14
Что бы тогда про ЛУжного сказали, когда тот был капитан и пихал еще жестче?))
Ответить
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 22:29
Ви знаєте приклад, що Лужний при Лобановському і Пузачу когось вчив, як треба було зіграти? Поділитися не бажаєте?
0
0
Steelen (Запорожье)
14.06.2021 в 21:40
Марлос вошёл в игру не очень, да. По какой причине не очень понятно. Но Ярмоленко на мой взгляд кроме одного удачного удара-гола играл тоже так себе, постоянно вместо деловых обострений делал свою незграбную возню с мячом и отдавание передачи по диоганали назад, ну в прочем как всегда в последние год-два.
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+5
-8
avatar
scorpius (Ck)
14.06.2021 в 21:36
«Між Ярмоленком і Марлосом не було ніякого конфлікту. Не знаю, хто це придумав. Все було добре, не було ніяких перепалок в роздягальні між гравцями», - сказав Ілля Забарний.
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
14.06.2021 в 21:45
Скажіть Забарному, що прізвище провокатора - франков.
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
14.06.2021 в 21:30
Ну так Ярмола прав.
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
14.06.2021 в 21:41
Після програшу гравці можуть наговорити і один одному, і тренерам. Але чи варто це виносити на загальне обговорення за принципом ОБС (Одна Бабця Сказанула)? "- У перерві або після матчу? - Подробиць не знаю." А хуля тоді Франков π3дить про це? Щоби посварити між собою гравців та вболівальників?
Ответить
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.06.2021 в 21:26
И правильно сделал, если это конечно правда.
Ответить
+4
-10
vwv (Харьков)
14.06.2021 в 21:22
франков набрасывает. его хозяева очень хотят провала сборной.
Ответить
+7
-3
aleks68
14.06.2021 в 21:19
всем известно кто такой ....франков.и чей зад он лижет.
Ответить
+5
-5
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 21:17
Малину -Зину-Сидорчука-Марлоса на скамейку выпускать молодых они хоть бегают а не стоят как эти лодари --Австрия-С Македония тоже не подарок --кому то из них проиграете и поехали домой--Шева уйдёт и прийдёт его приемник Ротань он же взял на турнире Лобана бронзу из 3 команд
Ответить
+3
-5
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.06.2021 в 21:11
«С такими друзьями (Франков, редакция) и врагов не надо!»
Ответить
+9
-1
Джин Тоник (R)
14.06.2021 в 21:08
Вчера виноваты Микола Миколенко которому просто рано играть на ЧЕ,Зинченко который себя возомнил суперигроком,Марлош который думает что Сборная это ФК Крот.Малиновский которому видно лень бегать,Сидорчук который не уровень сборной.Надеюсь этих игроков больше не увидим в сб.Бущан,Ярмоленко,Яремчук,Забарный,Шапкренко.На этих парнях нужно строить новую сборную после этого Эвро.Брать иностранного тренера который не будет брат лавочников с ДК и ШД.Зачем взяли Безуса,Судаков?У нас получил травму Виннер и нет кого выпустить?Зачем брать 26 игроков если играть по факту могут 15.Зачем тратят бюджетные средста?70% нашей сборной не прошли бы в состав любой сборной других стран.Это ЗВОНОК.Если ничего не измениться,мы никогда не выграем ЧЕ и ЧМ.Слава Украине!!!
Ответить
0
-15
Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 21:14
Героям Слава! А по остальному - глупости я не комментирую.
Ответить
+6
-1
aleks68
14.06.2021 в 21:21
полечи голову
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 21:49
Я уважаю Ярмолу, но как на человеке, у которого походу последний турнир, строить сборную? Ты, судя по нику, реально перебухал, раз пишешь такую ахинею.
Ответить
+3
0
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 22:23
Навіть моя теща, яка не цікавиться футболом і навіть не підозрює, що зараз відбувається Євро, такого б не наплела.
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
14.06.2021 в 21:06
Думаю это фейк
Ответить
+1
-3
Acsakal (Kharkov)
14.06.2021 в 21:18
Боюсь, це не фейк, а цілеспрямована спроба зіпсувати мікроклімат в команді.
Ответить
+5
-2
Plagin (Prad)
14.06.2021 в 21:02
Вибачаюсь, Франків, наухя ти це робиш, чи це знову ж ця редакція йобана, підтримуйте команду!!!!!!!!!!!! Що ви творите?
Ответить
+14
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 21:52
Досить подивитись на рахунки матчів в режимі онлайн. А про фейкові вьюхи взагалі мовчу. Ще та "редакція"...
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
14.06.2021 в 20:59
Марлоса вообще рано выпустили...
Ответить
+2
-4
Plagin (Prad)
14.06.2021 в 21:05
В будку шавка.
Ответить
+3
-4
Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 21:39
Без обид, но Марлоса в тот момент зря выпустили. Не знаю рано ли или совсем не стоило выпускать. Но это не вина Марлоса, это вина Шевченко.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 20:56
Ну вот, началось
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+4
-1


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