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Журналист: После матча с Нидерландами Ярмоленко выразил претензии Марлосу
Претензии к игре хавбека Шахтера
Украинский журналист Артем Франков рассказал, что после матча с Нидерландами (2:3) возник конфликт в составе
- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.
- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.
- В перерыве или после матча?
- Подробностей не знаю.
- Претензии к игре в обороне?
- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции.
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