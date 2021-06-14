Журналист: После матча с Нидерландами Ярмоленко выразил претензии Марлосу

Украинский журналист Артем Франков рассказал, что после матча с Нидерландами (2:3) возник конфликт в составе сборной Украины . Якобы капитан команды Андрей Ярмоленко высказал Марлосу недовольство его игрой в данном поединке.

- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.

- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.

- В перерыве или после матча?

- Подробностей не знаю.

- Претензии к игре в обороне?

- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции.