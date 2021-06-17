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Гусев: Все знают, что Ярмоленко будет так делать, но мало кто может этому противостоять
Мнение тренера киевлян о матче Украина - Нидерланды
instagram.com/yarmolenkoandrey
Ассистент главного тренера "
- Какие ваши впечатления от первого матча сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов?
- Обидное поражение. Игру почти спасли, но пропустили необязательный гол в конце матча. Впрочем, играли достойно, особенно, концовку второго тайма. Думаю, если ребята продолжат так играть, то легко выйдут из группы, а дальше уже будет тяжелее, поскольку по сетке попадут на сильные команды. Надеюсь, ребята вернуться к нам как можно позже.
- Ярмоленко вспомнил молодость?
- Он и в зрелости забивал такие мячи, причем, много, это его конек. Все знают, что он будет так делать, но мало кто может этому противостоять. Если ему дать возможность, он может хорошо исполнить.
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- Мы все его поздравляли, Илья – молодец, несмотря на юный возраст. Важно, чтобы он прошел «медные трубы», продолжал дальше работать. Хотя он молодой игрок, но уже сыграл и в финальной части чемпионата Европы, и в Лиге чемпионов, стал чемпионом страны и обладателем Кубка, завоевав всевозможные титулы. Давайте все успокоимся и дадим ему возможность готовиться со спокойной головой и дальше прогрессировать.
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