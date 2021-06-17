Андрей Тлумак: Главное - чтобы у футболистов сборной Украины не было недооценки соперника

Бывший вратарь «Карпат» и экс-тренер «Волыни» Андрей Тлумак прокомментировал игру сборной Украины в первом матче финального группового этапа Евро-2020 против Нидерландов и поделился ожиданием от предстоящего поединка с Северной Македонией, который состоится в среду, 17 июня (начало – 16:00).

- Некоторые бывшие вратари ставят в вину ошибку Бущану в третьем пропущенном голе в матче против Нидерландов. Хотелось бы услышать ваше мнение.

- Нужно начать с того, что если бы не его надежная игра в первом тайме, где он выручил команду в двух-трех моментах, то идя на перерыв с разницей в два мяча, нашей команде уже было бы трудно повернуть игру в свою пользу. Благодаря тому же вратарю, они смогли сделать это во второй половине матча. Просто не было бы шансов, и могли проиграть не 2:3, а 0:3, что сильно бы отразилось на психологическом состоянии ребят. Я бы не упрекал Бущана, что он не выручил в последнем моменте, единственно незначительная ошибка - он хотел сохранить мяч. Если бы он выбил его подальше, то потом не было бы разговоров, мог ли он дотянуться до сферы после удара головой Дюмфриса. Ведь он фактически коснулся мяча, но это не его вина в пропущенном мяче. Мы видим конечный момент, когда забивается гол. А если до этого отмотать момент, когда ему отдали передачу назад, и была возможность даже по-простому выбить в аут, то мы бы не обсуждали этот гол, а могли бы радоваться ничейному результату. Это мелкая ошибка. Бущан был лучшим игроком в нашей команде, он много выручал, все делал правильно, и его уверенная игра - это залог успеха, и это мы увидели во втором тайме. Он дал надежду. Вратарь - это полкоманды, от его игры многое зависит. Полевые игроки видя, что последний тыл надежен, играют намного спокойнее и увереннее.

- Какие впечатления оставила игра?

- Если в общем, то голландцы были сильнее, но наши ребята молодцы. Играли против очень сильного соперника, плюс преимущество, что хозяева принимали дома при поддержке своих зрителей, а это не маловажно. Когда сборная Украины сравняла счет, то подарила нам неимоверные эмоции, мы кричали перед телевизором как дети! Многое сломала травма Зубкова, и неравноценная замена Марлоса, который не смог влиться в игру. Нам не хватило игрока оборонительного плана. Из-за того, что выпал игрок, который может отбирать, возникли проблемы. Голландцы увидели слабинку на левом фланге, и большинство атак строили именно через эту зону. К тому же, видимо, хозяева хорошо изучили нашу сборную, зная, что всю игру ведут два футболиста - Зинченко и Малиновский. И если не дать им развернуться, то наша сборная многое теряет в креативности и быстрых контратаках. Они подавили эти две точки, и таким образом обезоружили нашу команду. Фактически Малиновского не было видно. Как только он принимал мяч, его уже накрывали два оппонента, тормозя действия. Голландцы сыграли тактически грамотно, разобрав нашу сборную, отсюда и такой результат.

- Сборную Украины ждет очень трудный матч против Северной Македонии. Соперник непростой. Есть хорошие футболисты, особенно можно выделить двух игроков полузащиты Алиоски из «Лидса» и Элмаса из «Наполи», которым нужно уделить внимание. Что ожидаете от игры?

- Только победы. На таких форумах нет слабых команд, и нет проходных матчей. Поэтому рассчитывать, что будет легко, не приходится. Главное - не должно быть недооценки соперника, и нужно подойти к матчу со всей ответственностью, и при этом брать свои три очка. Нас ждут две тяжелые игры, мы сильнее, класс наших игроков выше, что дает надежду на позитивный результат. Матч Испания-Швеция показал, что фаворит не всегда может выиграть. Владея 85 процентов мячом, испанцы довольствовались ничейным результатом. Футбол в последнее время поменялся, многие сборные научились грамотно обороняться, играя на контратаках. Наша сборная против топ-команд действует по такой же схеме, и это приносит ей результат. В такой футбол легче играть. Сейчас же придется играть первым номером, нужно много атаковать, необходимы будут навыки взламывать насыщенную оборону. Да, будет нелегко, но нужно выиграть. Желаем, ждем и надеемся увидеть качественную игру с красивой концовкой!