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Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы
По итогам матча с Северной Македонией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистико-аналитическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины по итогам матча Евро-2020 против Северной Македонии. Так, с индексом 402 лучшим стал Андрей Ярмоленко, который также получил награду от УЕФА, а также приз зрительских симпатий. Вторым лучшим в составе сборной Украины стал Руслан Малиновский, а третье место досталось Николаю Матвиенко.
Худшим по оценкам InStat среди игроков основы стал Тарас Степаненко – 276. Также низкий балл получил Виталий Миколенко (277).
Напомним, что во втором матче Евро-2020 сборная Украины победила Северную Македонию благодаря голам Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Украина изменила свою игру, пропустила один гол и дала шанс сопернику отыграться. Но тот им не воспользовался. Но были шансы и у команды Шевченко увеличить преимущество. В частности, пенальти не реализовал Руслан Малиновский.
После двух туров Украина имеет в своем активе три очка. Следующий матч украинская сборная проведет 21-го июня против Австрии.
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