  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

По итогам матча с Северной Македонией

Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Статистико-аналитическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины по итогам матча Евро-2020 против Северной Македонии. Так, с индексом 402 лучшим стал Андрей Ярмоленко, который также получил награду от УЕФА, а также приз зрительских симпатий. Вторым лучшим в составе сборной Украины стал Руслан Малиновский, а третье место досталось Николаю Матвиенко.

Худшим по оценкам InStat среди игроков основы стал Тарас Степаненко – 276. Также низкий балл получил Виталий Миколенко (277).

Напомним, что во втором матче Евро-2020 сборная Украины победила Северную Македонию благодаря голам Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Украина изменила свою игру, пропустила один гол и дала шанс сопернику отыграться. Но тот им не воспользовался. Но были шансы и у команды Шевченко увеличить преимущество. В частности, пенальти не реализовал Руслан Малиновский.

После двух туров Украина имеет в своем активе три очка. Следующий матч украинская сборная проведет 21-го июня против Австрии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 23:38
Міколенко на лавку.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...