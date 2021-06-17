Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины по индексу InStat, Степаненко - худший среди игроков основы

Статистико-аналитическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины по итогам матча Евро-2020 против Северной Македонии. Так, с индексом 402 лучшим стал Андрей Ярмоленко, который также получил награду от УЕФА, а также приз зрительских симпатий. Вторым лучшим в составе сборной Украины стал Руслан Малиновский, а третье место досталось Николаю Матвиенко.

Худшим по оценкам InStat среди игроков основы стал Тарас Степаненко – 276. Также низкий балл получил Виталий Миколенко (277).

Напомним, что во втором матче Евро-2020 сборная Украины победила Северную Македонию благодаря голам Яремчука и Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Украина изменила свою игру, пропустила один гол и дала шанс сопернику отыграться. Но тот им не воспользовался. Но были шансы и у команды Шевченко увеличить преимущество. В частности, пенальти не реализовал Руслан Малиновский.

После двух туров Украина имеет в своем активе три очка. Следующий матч украинская сборная проведет 21-го июня против Австрии.