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"Были теракты и нас закрыли в гостинице". Зинченко вспомнил ужасный для Украины Евро-2016
В Бухаресте условия у сборной замечательные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.
"Атмосфера немножко лучше, чем в 2016 году, потому что в 2016 были теракты. Нас тогда закрыли в гостинице. Мы там были чуть больше двух недель. Вот там действительно было сложно.
Здесь у нас замечательные условия. Спасибо УАФ. У нас есть сумасшедшая территория, где мы можем погулять. Все хорошо", - сказал Зинченко.
Напомним, поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.
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