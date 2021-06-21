"Были теракты и нас закрыли в гостинице". Зинченко вспомнил ужасный для Украины Евро-2016

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался перед матчем с Австрией на Евро-2020.

"Атмосфера немножко лучше, чем в 2016 году, потому что в 2016 были теракты. Нас тогда закрыли в гостинице. Мы там были чуть больше двух недель. Вот там действительно было сложно.

Здесь у нас замечательные условия. Спасибо УАФ. У нас есть сумасшедшая территория, где мы можем погулять. Все хорошо", - сказал Зинченко.